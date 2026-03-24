Honderden meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Cliënten en zorgpersoneel meldden in 2025 ongeveer 340 keer seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat antwoordt minister Sterk op Kamervragen. De meeste meldingen komen uit de gehandicaptenzorg en de gezondheidszorg.

Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) vroeg minister van Langdurige Zorg Mirjam Sterk hoeveel meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag er sinds 2025 in de hele zorgsector zijn gedaan. Het gaat hier om meldingen van cliënten en van zorgpersoneel. Westerveld vroeg om een uitsplitsing per sector, afgerond in tientallen.

De minister antwoordde met deze tabel:

ZorgsectorAantal meldingen
Eerstelijnszorg50
Geestelijke gezondheidszorg (dit jaar inclusief Zorg aan Justitiabelen)80
Gehandicaptenzorg100
Jeugd70
Medisch specialistische zorg10
Publieke gezondheidszorg<5
Verpleging en verzorging30
Totaal340

Gehandicaptenzorg

Berichtgeving over een medewerker van een zorginstelling die verdacht wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een verstandelijke beperking leidde tot de Kamervragen.

Westerveld vroeg daarom hoeveel inspecteurs de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft. En hoeveel bezoeken er in 2025 zijn gedaan bij pgb-gefinancierde wooninitiatieven, zoals zorgboerderijen.

Bij de inspectie werken 470 inspecteurs. 28 van hen werken op de afdeling gehandicaptenzorg. Deze 28 brachten in 2025 229 bezoeken aan aanbieders in de gehandicaptenzorg, waaronder pgb-gefinancierde wooninitiatieven.

De IGJ heeft in 2024 de capaciteit ‘fors uitgebreid’, met 26 procent. Hiervan zijn zes extra inspecteurs aangenomen specifiek voor de gehandicaptenzorg.

Papier versus praktijk

In februari dit jaar werd al duidelijk dat er veel beleid wordt gemaakt over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Maar in de praktijk wordt dit beleid nauwelijks uitgevoerd. Allerhande gedragscodes, beleid en instrumenten tegen discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden “in praktijk onvoldoende geïmplementeerd”, schreef VWS-minister Jan Anthonie Bruijn.

Ook nu weer is de aanpak vooral in de vorm van beleid. Minister Sterk schrijft: “Zo is het bij veel zorgaanbieders aantoonbaar beleid om het thema gezonde seksuele ontwikkeling (vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit) onderdeel te laten zijn van de methodische begeleiding van cliënten, als dat mogelijk is. Ook hebben veel zorgaanbieders de pijlers van de Veilige Zorgrelatie ingevoerd of werken zij daaraan.”

De Regeringscommissie seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heeft samen met de hele zorgsector een manifest ondertekend in 2025. Er is bestuurlijk overleg geweest om de ontwikkeling van ideeën tot concrete plannen van aanpak te brengen. 28 mei is er vervolg op dit bestuurlijk overleg. De gemaakte plannen worden op dit moment “uitgewerkt en de eerste ideeën in gang gezet”.

Gerelateerd nieuws

24 mrt 2026 Honderden meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg
4 mrt 2026 Cliënten vallen tussen wal en schip door krakende samenwerking ggz en ghz
9 feb 2026 NZa onderzoekt knelpunten en oplossingen om zorgsector te vergroenen
22 jan 2026 Helft ondervraagde zorgmedewerkers krijgt maandelijks met agressie te maken
22 jan 2026 Aanwijzing voor Overijsselse ggz-locatie

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

