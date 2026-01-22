Helft ondervraagde zorgmedewerkers krijgt maandelijks met agressie te maken

Schreeuwen, schelden, slaan, online dreigingen en uit de kom getrokken ledematen. NU’91 maakt zich grote zorgen over de uitkomsten van haar jaarlijkse peiling over agressie tegen zorgprofessionals. Juist omdat er de afgelopen jaren veel is ingezet op het terugdringen van agressie in de zorg.

Uit de jaarlijkse NU’91-peiling onder 967 zorgprofessionals blijkt dat de cijfers geen verbetering laten zien ten opzichte van vorig jaar. Van de respondenten geeft 50 procent aan maandelijks of vaker, 19 procent wekelijks en 6 procent dagelijks met agressie geconfronteerd te worden.

Diepgeworteld probleem

In de meeste gevallen gaat het om schreeuwen en schelden, maar ook fysieke agressie komt veelvuldig voor. “Denk aan ledematen die uit de kom zijn getrokken, geslagen worden met een stok, bekogeld worden met voorwerpen of zelfs blijvende oogschade door kapotgeslagen glas”, aldus NU’91. Ook online worden zorgprofessionals bedreigd. “Zoals familieleden die live op sociale media zorgprofessionals in beeld brengen en hun persoonsgegevens delen. Het zijn enkele van de vele heftige voorbeelden die respondenten aangeven.”

Lees hier het onderzoeksdossier van Zorgvisie: agressie viert hoogtij in ziekenhuizen

Zorgprofessionals geven in de peiling aan dat de agressie steeds heftiger wordt en dat het fysieke geweld in een aantal instellingen is toegenomen. “Dat de cijfers nauwelijks veranderen, is zeer ernstig”, reageert NU’91-voorzitter Femke Merel. “Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor het terugdringen van agressie. We hadden gehoopt dat we daardoor nu een daling zouden zien. Dat die uitblijft, laat zien hoe diep dit probleem zit.”

Niet normaliseren

64 procent van de zorgprofessionals geeft aan dat agressie binnen hun organisatie wordt bezien als iets dat bij het werk hoort. Dat is 12 procentpunt meer dan vorig jaar. “Dit is een uiterst zorgelijke ontwikkeling”, aldus Merel. “Agressie mag nooit normaal worden.”

Het vertrouwen dat aangifte van agressie op een goede en adequate manier wordt afgehandeld, neemt verder af. Waar vorig jaar 32 procent van de zorgprofessionals hier geen vertrouwen in had, geeft nu 45 procent dat aan. Dit gebrek aan vertrouwen vertaalt zich ook in de praktijk, aangezien minder zorgprofessionals daadwerkelijk aangifte doen. “Als zorgprofessionals het gevoel hebben dat melden geen zin heeft, laten we hen in de steek”, aldus de NU’91-voorzitter. “Aangifte doen moet laagdrempelig zijn en serieus worden opgepakt. Dat is essentieel om agressie echt aan te pakken.”

Zorg verlaten

19 procent van de deelnemende zorgprofessionals heeft vorig jaar overwogen de zorg te verlaten vanwege de agressie. “Wie in de zorg werkt, moet veilig zijn werk kunnen doen. Dat vraagt om duidelijke grenzen, steun van werkgevers en een stevige aanpak van agressie. Die verantwoordelijkheid ligt bij zorgorganisaties, overheid en samenleving samen.”