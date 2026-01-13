Langdurige zorg heeft vanaf 2026 meer geld om te investeren in zorgvastgoed

Beeld: fruttipics/iStock

De NHC is een compensatie voor de kosten van nieuwbouw en verduurzaming en maakt onderdeel uit van de integrale tarieven in de langdurige zorg. De ophoging is een gevolg van wettelijke eisen aan duurzaamheid en brandveiligheid van gebouwen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. De totale tariefstijging varieert rond de 15 procent en is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld het gebruikte aantal vierkante meters van het vastgoed.

Huisvestingscomponent

Ruim drie jaar geleden leek er nog een verlaging van de huisvestingscomponent op stapel te staan. Als gevolg daarvan zouden de integrale tarieven in de langdurige zorg met 1 procent dalen. Dat was tegen het zere been van bestuurders in de ggz, ouderenzorg en forensische zorg. Zij hadden immers te maken met almaar stijgende bouwkosten en nieuwe eisen ten aanzien van verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen en van de kwaliteit van gebouwen voor de meer complexe doelgroepen. Ook de kosten van externe inhuur van personeel namen rap toe. Uiteindelijk besloot de regering in de Miljoenennota van 2025 toch meer geld uit te trekken voor investeringen in zorgvastgoed, op basis van een TNO-advies over het effect van veranderingen in wet- en regelgeving op de investeringskosten van zorginstellingen.

Reactie VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt het zeer terecht dat de normatieve huisvestingscomponent omhoog is gegaan. “We hebben ons dan ook lange tijd ingespannen voor deze noodzakelijke herijking, samen met ActiZ en DNGGZ. Alleen al op het vlak van duurzaamheid en brandveiligheid zijn de eisen de afgelopen jaren flink toegenomen, zonder dat de tarieven hebben meebewogen. Dat is nu rechtgetrokken. Maar het is wat ons betreft pas een eerste stap. Sinds de invoering van de NHC zijn we als sector anders gaan bouwen, waarbij het accent is verschoven van groepswonen naar individueel wonen. Er zijn nu meer eigen ruimtes waar bewoners zich kunnen terugtrekken. Dat betekent dat er meer vierkante meters nodig zijn. Die herijking is ook nog noodzakelijk. We zien dat investeringen aan gebouwen al jaren achterlopen doordat de tarieven niet mee hebben bewogen. We hopen dat deze eerste herijking onze leden meer ruimte biedt voor noodzakelijke investeringen.”

Reactie ActiZ

Ook ActiZ is positief: “Dankzij deze maatregel krijgen zorgorganisaties immers meer ruimte om veilige, duurzame en toekomstbestendige gebouwen kostendekkend te realiseren. De verhoging is gebaseerd op gedegen onderzoek dat TNO in opdracht van de NZa heeft uitgevoerd naar de financiële impact van verplichte wet- en regelgeving voor duurzaamheid en brandveiligheid. Zorgaanbieders hebben nu meer ruimte om zorgvastgoed te verduurzamen en we roepen hen ook op hierin te investeren.”

NHC

De normatieve huisvestingscomponent (NHC) is een integraal onderdeel van het tarief dat dient als vergoeding voor nieuwbouw en instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende zou moeten zijn om de rente-, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken tijdens de hele levenscyclus van een nieuwbouwvoorziening. De NHC vormt een onlosmakelijk onderdeel van het integrale tarief. Er geldt een NHC voor de verblijfsdagen in de ggz en forensische zorg en voor het gehele zzp-tarief.