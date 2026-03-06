Skipr

Ieder(in) eist spoedgesprek met minister Sterk over Wlz-bezuinigingen

,

Belangennetwerk Iederin trekt hard aan de bel over de voorgenomen bezuinigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz). In een brandbrief aan minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) waarschuwt de organisatie voor de verstrekkende gevolgen voor mensen met een beperking. Iederin roept de minister op om op korte termijn in gesprek te gaan.

Directeur Deborah Lauria stelt in de brief dat de onlangs aangekondigde bezuinigingsplannen grote zorgen baren bij cliënten en hun naasten. Volgens Ieder(in) focust de minister zich te veel op de financiën in plaats van op de mens.

Felle kritiek

De organisatie uit in de brief felle kritiek op een aantal punten uit de plannen van het ministerie. Ieder(in) eist benadrukt onder meer dat beleid moet starten bij wat mensen nodig hebben voor een goede kwaliteit van leven, en niet bij het beschikbare budget. Bezuinigingen mogen geen doel op zich zijn, aldus Ieder(in).

De minister presenteert verder het personeelstekort in de zorg als onvermijdelijk. Ieder(in) noemt dit ’te kort door de bocht’ en eist dat er gekeken wordt naar de daadwerkelijke oorzaken, zoals werkdruk, beloning en bureaucratie.

Onduidelijkheid

De belangenbehartiger trekt de gepresenteerde cijfers en grafieken van het ministerie in twijfel. Het is voor de sector onduidelijk welk deel van de bezuinigingen specifiek de gehandicaptenzorg zal raken.

Tot slot hekelt Iederin het feit dat het VN-verdrag Handicap volledig ontbreekt in de brief van de minister. Volgens de organisatie is het onacceptabel als de uitvoering van dit verdrag in het geding komt doordat er geen middelen voor zijn gereserveerd.

