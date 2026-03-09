Skipr

Frustratie bij oppositie om vage bezuinigingen gehandicaptenzorg

,

Oppositiepartijen zijn boos en gefrustreerd omdat kabinet en coalitie nog niet weten hoeveel er wordt bezuinigd op de gehandicaptenzorg en wat daar de impact van is. “Wat is hier de logica van?” vraagt bijvoorbeeld Sarah Dobbe (SP) zich hardop af in een debat.

Die vraag stelde de SP’er aan D66-Kamerlid Marijke Synhaeve, die stelt dat “dit de enige manier is om de zorg op lange termijn kwalitatief goed en betaalbaar te houden”. Op eenzelfde vraag van Dobbe zei CDA’er Eveline Tijmstra dat de politiek “langs de inhoudelijke lijn in gesprek gaat met de sector.”

Hervormingen

Coalitiepartijen D66, VVD en CDA verwijzen naar de stijgende vraag naar zorg, die de aanwas aan personeel niet kan bijbenen. Daarom zijn wat hen betreft de ‘hervormingen’ nodig. Dobbe ziet dat er de afgelopen jaren al veel financiële tekorten in de gehandicaptenzorg zijn. “Het gaat niet beter als er weer geld uit de sector wordt getrokken”, verwacht ze.

Tamara ten Hove van Groep Markuszower stelde voor om “een pas op de plaats te maken. Eerst een plan maken, dan pas kijken of er überhaupt bezuinigd kan worden.” Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA verwacht dat gehandicapten dubbel hard geraakt worden, omdat de coalitie ook bezuinigt op sociale zekerheid en het eigen risico verhoogt.

Frustratie

Vlak voordat het debat begon, stuurde minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) nog een brief naar de Kamer, waarin ze tot frustratie van Mirjam Bikker (CU) weinig duidelijkheid schept over welke sector welke bezuiniging kan verwachten. “Er is geen bedrag, mensen weten niet waar ze aan toe zijn”, aldus Bikker.

Wel zegt de minister toe dat ze zoekt naar een alternatief voor de voorgenomen bezuiniging van 130 miljoen euro in 2027 voor langdurige zorg. Waar ze dat geld vandaan gaat halen, moet voor de zomer bekend worden. Dan heeft ze naar verwachting ook de verdeling van de bezuinigingen op papier staan.

Bij het debat waren veel mensen met een beperking en zorgmedewerkers aanwezig. Bikker maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor betere toegankelijkheid van de vergaderzalen in de Tweede Kamer, omdat nu maar plaats is voor twee rolstoelen. (ANP)

