Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Tragel grijpt in na jaren van verlies

,

Na jaren van opeenvolgend verlies gooit Tragel het over een andere boeg. Om de gehandicaptenzorg in Zeeuws-Vlaanderen toegankelijk te houden, snijdt de organisatie in het aantal zzp’ers en wordt specifieke zorg afgestoten.

Tragel biedt met 900 medewerkers zorg aan zo’n 1.000 cliënten in Zeeuws-Vlaanderen. De organisatie telt 70 locaties. Na jaren van verlies kwam Tragel ook in 2024 uit op ruim een miljoen euro in de min. “De lopende rekening staat onder druk, dus er moet iets veranderen”, vertelt bestuurder Hans Biezemans aan Omroep Zeeland.

Kosten snijden

Daarom snijdt de gehandicaptenzorgorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen in haar kosten. Allereerst door het het aantal zzp’ers terug te brengen; in 2024 goed voor 10 miljoen euro van de jaaruitgaven. Door zzp’ers geleidelijk af te bouwen en vaste contracten uit te breiden, wist Tragel afgelopen jaar al 3 miljoen euro te besparen.

Daarnaast werkt de organisatie aan het verlagen van het ziekteverzuim. Door meer leidinggevenden te positioneren die dichter op de zorgteams staan, daalde het verzuim van 12 naar 10 procent. Ook het vastgoed gaat op de schop. Tragel onderzoekt hoe zorg kan worden geconcentreerd op nieuwe, efficiënter te gebruiken woonzorglocaties. De complexe kindzorg en forensische zorg worden afgestoten en ondergebracht bij andere aanbieders.

Tranformatieplan

Ook voor 2026 houdt Tragel rekening met één miljoen euro verlies. “We hebben die financiële ruimte en dat is nodig om ons transformatieplan verder uit te werken”, aldus Biezemans.

Reageer op dit artikel
Meer over:FinanciënGehandicaptenzorgPersoneel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:33 Tragel grijpt in na jaren van verlies
13 jan 2026 Langdurige zorg heeft vanaf 2026 meer geld om te investeren in zorgvastgoed
16 dec 2025 VWS trekt 25 miljoen uit voor nieuwbouw van noodlijdende zorgorganisatie
23 sep 2025 Gehandicaptenzorg niet speciaal blij met Miljoenennota
3 sep 2025 EY: Financiële resultaten zorgsector ongekend goed, maar transformatie komt niet op gang

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties