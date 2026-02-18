Tragel grijpt in na jaren van verlies

Na jaren van opeenvolgend verlies gooit Tragel het over een andere boeg. Om de gehandicaptenzorg in Zeeuws-Vlaanderen toegankelijk te houden, snijdt de organisatie in het aantal zzp’ers en wordt specifieke zorg afgestoten.

Tragel biedt met 900 medewerkers zorg aan zo’n 1.000 cliënten in Zeeuws-Vlaanderen. De organisatie telt 70 locaties. Na jaren van verlies kwam Tragel ook in 2024 uit op ruim een miljoen euro in de min. “De lopende rekening staat onder druk, dus er moet iets veranderen”, vertelt bestuurder Hans Biezemans aan Omroep Zeeland.

Kosten snijden

Daarom snijdt de gehandicaptenzorgorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen in haar kosten. Allereerst door het het aantal zzp’ers terug te brengen; in 2024 goed voor 10 miljoen euro van de jaaruitgaven. Door zzp’ers geleidelijk af te bouwen en vaste contracten uit te breiden, wist Tragel afgelopen jaar al 3 miljoen euro te besparen.

Daarnaast werkt de organisatie aan het verlagen van het ziekteverzuim. Door meer leidinggevenden te positioneren die dichter op de zorgteams staan, daalde het verzuim van 12 naar 10 procent. Ook het vastgoed gaat op de schop. Tragel onderzoekt hoe zorg kan worden geconcentreerd op nieuwe, efficiënter te gebruiken woonzorglocaties. De complexe kindzorg en forensische zorg worden afgestoten en ondergebracht bij andere aanbieders.

Tranformatieplan

Ook voor 2026 houdt Tragel rekening met één miljoen euro verlies. “We hebben die financiële ruimte en dat is nodig om ons transformatieplan verder uit te werken”, aldus Biezemans.