Hans Biezemans volgt Guus Bannenberg op als bestuurder bij Tragel, een Zeeuwse maatschappelijke organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking. Bannenberg gaat met pensioen en geeft per 1 juli het stokje door aan Biezemans.

Hans Biezemans is op dit moment nog bestuurder van ouderenzorgorganisatie Catharina, thuis op Voorne. Eerder was hij directeur bij Ookthuis en tanteLouise.

Ervaren bestuurder

“Hans is een ervaren bestuurder met een brede kennis van de zorg”, zegt Annemiek Beukman, voorzitter raad van toezicht. “Hij is de juiste persoon om in de komende jaren samen met management en medewerkers de uitdagingen die er voor de gehandicaptenzorg en Tragel liggen aan te gaan.”