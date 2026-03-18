Tweede Kamer wil ook na 2027 kostendekkende tarieven voor gehandicaptenzorg

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om ook na 2027 kostendekkende tarieven voor de gehandicaptenzorg te garanderen. In totaal kregen elf moties die waren ingediend tijdens het begrotingsdebat steun van een Kamermeerderheid.

In 2025 en 2026 heeft de overheid extra geld toegevoegd aan het Wlz-budget om de tarieven voor de gehandicaptenzorg kostendekkend te maken. Dat gebeurde naar aanleiding van kostprijsonderzoeken door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Zorgverschraling

Vanaf 2027 leiden de Wlz-tariefmaatregelen echter tot een bezuiniging van 158 miljoen euro voor de gehandicaptenzorg. In 2031 loopt dat bedrag op tot 248 miljoen euro. Volgens GroenLinks-PvdA, SP en ChristenUnie gaat deze korting direct ten koste van de kwaliteit van zorg en leidt ze tot zorgverschraling.

Daarom riepen de partijen in een motie op om kostendekkende tarieven te blijven garanderen en af te zien van niet-onderbouwde tariefmaatregelen. Een ruime Kamermeerderheid steunde de motie.

Groen licht

Tijdens het debat werden meerdere voorstellen aangenomen. Zo stemde de Tweede Kamer in met het verlenen van coulance aan gezinnen van wie de meerzorgaanvraag is afgewezen. Een plan van aanpak voor lagere administratieve lasten in de gehandicaptenzorg en het in kaart brengen van de gevolgen van de maatregelen uit het regeerakkoord voor de positie van mensen met een beperking kregen ook groen licht.

Daarnaast schaarde de Kamer zich achter de komst van een inhoudelijk gehandicaptenzorgakkoord en een integrale toekomststrategie. Tot slot werd afgesproken dat zowel de vergaderzalen van de Tweede Kamer als overheidsgebouwen toegankelijker moeten worden gemaakt voor mensen met een beperking. Onder meer door te voldoen aan Europese toegankelijkheidsnormen.

Bezuinigingen weggestemd

Vorige week dinsdag werd al met een nipte meerderheid de bezuinigingen in de gehandicaptenzorg weggestemd.