Bezuinigingen op gehandicaptenzorg weggestemd

Met één stem verschil is de motie tegen de bezuinigingen in de gehandicaptenzorg dinsdag 10 maart aangenomen. De regering zal de 1 miljard dus ergens anders vandaan moeten halen.

Mirjam Sterk (CDA) | ANP / Joh Beckmann/DeFodi Images

De nieuwe regering heeft alvast 1 miljard bezuinigingen op de gehandicaptenzorg ingeboekt op de begroting. Maar waar die vandaan moet komen, dat wil minister Sterk niet zeggen tijdens het begrotingsdebat gehandicaptenzorg op maandag 9 maart.

Profetische motie

CU-Kamerlid Mirjam Bikker sprak tijdens het debat de profetische woorden: “Ik zou tegen de minister willen zeggen: u hoeft dit niet met uw leven te verdedigen.” Samen met Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA), Jimmy Dijk (SP) en Diederik van Dijk (SGP) diende Bikker een motie waarin ze de regering verzoeken “niet te bezuinigen op de gehandicaptenzorg.”

Minister Sterk zal deze bezuiniging inderdaad niet meer hoeven te verdedigen, want tijdens de stemming op dinsdag 10 maart kreeg deze motie steun van 75 Kamerleden, tegenover 74 Kamerleden die de bezuiniging wel door willen laten gaan.

Hoofdelijke stemming

Aanvankelijk werd er per partij gestemd over de motie, maar dat gaf geen uitslag. Daarop ging de Kamer over op een hoofdelijke stemming. Toen de motie werd aangenomen met één stem verschil, klonk een luid geroffel op de tafels.