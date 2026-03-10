Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Bezuinigingen op gehandicaptenzorg weggestemd

,

Met één stem verschil is de motie tegen de bezuinigingen in de gehandicaptenzorg dinsdag 10 maart aangenomen. De regering zal de 1 miljard dus ergens anders vandaan moeten halen.

Mirjam Sterk (CDA) | ANP / Joh Beckmann/DeFodi Images

De nieuwe regering heeft alvast 1 miljard bezuinigingen op de gehandicaptenzorg ingeboekt op de begroting. Maar waar die vandaan moet komen, dat wil minister Sterk niet zeggen tijdens het begrotingsdebat gehandicaptenzorg op maandag 9 maart.

Profetische motie

CU-Kamerlid Mirjam Bikker sprak tijdens het debat de profetische woorden: “Ik zou tegen de minister willen zeggen: u hoeft dit niet met uw leven te verdedigen.” Samen met Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA), Jimmy Dijk (SP) en Diederik van Dijk (SGP) diende Bikker een motie waarin ze de regering verzoeken “niet te bezuinigen op de gehandicaptenzorg.”

Minister Sterk zal deze bezuiniging inderdaad niet meer hoeven te verdedigen, want tijdens de stemming op dinsdag 10 maart kreeg deze motie steun van 75 Kamerleden, tegenover 74 Kamerleden die de bezuiniging wel door willen laten gaan.

Hoofdelijke stemming

Aanvankelijk werd er per partij gestemd over de motie, maar dat gaf geen uitslag. Daarop ging de Kamer over op een hoofdelijke stemming. Toen de motie werd aangenomen met één stem verschil, klonk een luid geroffel op de tafels.

Reageer op dit artikel
Meer over:GehandicaptenzorgPolitiekVWS

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:00 Bezuinigingen op gehandicaptenzorg weggestemd
4 mrt 2026 Begeleiders gehandicaptenzorg maken zich zorgen over bezuinigingen kabinet
2 mrt 2026 Lauwe reactie minister Sterk op pgb-problemen ouders van kinderen met beperking
27 feb 2026 Kabinet gaat bezuinigingen op gehandicaptenzorg beter uitleggen
23 sep 2025 Gehandicaptenzorg niet speciaal blij met Miljoenennota

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties