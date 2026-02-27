Kabinet gaat bezuinigingen op gehandicaptenzorg beter uitleggen

Het kabinet komt volgende week met een brief over de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg. Deze belofte deed premier Rob Jetten in het debat over het coalitieakkoord na vragen van ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker.

Bikker heeft een motie klaarliggen, gesteund door de SP en GroenLinks-PvdA, waarin het Kamerlid oproept niet te bezuinigen op de gehandicaptenzorg. Het Kamerlid wacht op de brief voordat ze de motie daadwerkelijk indient.

‘Niet de bedoeling’

Zij schrijft in de motie dat de bezuinigingen directe gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning “en dit niet de bedoeling kan zijn”.

Mensen met een beperking en hun naasten mogen niet de dupe zijn van generieke bezuinigingsmaatregelen, aldus Bikker. Tijdens het debat merkte het Kamerlid al op dat de argumenten voor zorgbezuinigingen niet gelden voor de gehandicaptenzorg. “Er is wel een bedrag opgeschreven, maar niet doorgedacht wat dat voor die sectoren precies betekent. Ga dit pad niet op.”

Jetten moest in het debat toegeven dat er minder is stilgestaan bij de gevolgen van de bezuinigingen voor de gehandicaptenzorg. Er zou vooral zijn nagedacht over de ouderenzorg en wijkverpleging. Hij stelde ook dat het kabinet zich niet blindstaart op het bedrag dat nu in de boeken staat.

Zorgen bij VGN

VGN-directeur Theo van Uum: “Het is positief dat premier Jetten ronduit erkent dat de gehandicaptenzorg onvoldoende in beeld was tijdens de besluitvorming over deze bezuinigingen in de kabinetsformatie. We gaan graag met minister Sterk in gesprek over oplossingen en zijn blij dat het kabinet deze ruimte biedt.”



Toch blijven er zorgen over de voorgenomen bezuinigingen: “Premier Jetten spreekt over ‘verzachten’ en ‘afwegingen binnen het VWS-domein’. Wij gaan er echter van uit dat deze fout uit het coalitieakkoord ruimhartig wordt rechtgezet en dat deze oplossing niet bij voorbaat begrensd wordt door de ruimte die binnen de VWS-begroting te vinden is. Een integrale financiële heroverweging is logischer.”