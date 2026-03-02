Lauwe reactie minister Sterk op pgb-problemen ouders van kinderen met beperking

De Tweede Kamer had een reactie gevraagd van het kabinet, naar aanleiding van het bericht dat ouders van kinderen met een levenslange en levensbrede beperking financieel in de knel komen doordat gemeenten korten op pgb-budgetten.

Korten op pgb’s

Aanleiding voor dit verzoek is de vraag van het lid Westerveld (GroenLinks-PvdA) over het onderzoek van Pointer. Pointer deed dit onderzoek naar aanleiding van de position paper “Toch (niet) te veel gevraagd?!” van Ieder(In). Volgens Pointer krijgen ouders die een zorgbudget (pgb) aanvragen om voor hun kind te zorgen, steeds vaker met een afwijzing te maken. Ouders komen bijvoorbeeld in financiële problemen als ze stoppen met werken om voor hun kind te zorgen, of ze blijven werken maar kunnen dan onvoldoende zorg bieden.

‘Chronische stress’

Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte schreef een rapport over de nadelige gevolgen van de huidige uitvoering van de Jeugdwet. De signalen in het rapport van Ieder(In) komen van ouders en cliëntondersteuners. Ouders van kinderen met een levenslange beperking hebben een minder goede gezondheid en kwaliteit van leven, en ze lijden onder chronische stress door altijd ‘aan’ staan, en door de wet- en regelgeving rond het vragen en organiseren van zorg en ondersteuning.

‘Financiële druk’

Volgens Ieder(in) is er sprake van onvoldoende kennis van deze groep kinderen op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau, financiële druk bij gemeenten, een grote ruimte voor individueel normatief handelen door consulenten, juridisch en financieel sturen op minimaal noodzakelijke hulp, wantrouwen naar burgers en onzekerheid en stress bij ouders.

‘Eigen kracht’

Volgens minister Sterk is het de bedoeling dat gemeenten ouders aanspreken op hun “eigen kracht” en de rol die zij daarmee te spelen hebben in de zorg voor hun gehandicapte kinderen.