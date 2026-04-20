Marcel Levi in raad van toezicht ghz-organisatie

Marcel Levi zal per 1 mei toetreden als voorzitter van de raad van toezicht van Ipse de Bruggen.

Hij volgt hiermee Joke Boonstra op die per 1 april 2026 afscheid heeft genomen van Ipse de Bruggen.

Brede netwerk

Levi is internist en was eerder onder meer voorzitter van de raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en chief executive van University College London Hospitals. Sinds 2021 is hij voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De gehandicaptenzorg is nieuw voor hem.

“Met zijn brede netwerk, ervaring in de zorg en diepe wortels in wetenschappelijk onderzoek brengt Marcel een waardevol perspectief op kwaliteit, innovatie en samenwerking in de zorg mee. Juist die combinatie is van grote betekenis om onze organisatie verder te versterken en klaar te maken voor de toekomst”, aldus Angélique Koevoets, de voorzitter raad van bestuur Ipse de Bruggen.

20 apr 2026 Marcel Levi in raad van toezicht ghz-organisatie
