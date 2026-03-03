Skipr

Nieuwe bestuurder voor SOVAK 

,

Gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK heeft Marc Bindels benoemd tot vaste bestuurder van de organisatie. Bindels vervulde deze rol sinds eind november 2025 al op interim-basis.

Bindels is de opvolger van Marie-Louise van der Kruis, die tot augustus 2025 nog bestuurder was bij de gehandicaptenzorgaanbieder in Noord-Brabant. Bindels is eerder bestuurder geweest bij Amarant. Daarnaast heeft hij vele interim-bestuursklussen gedaan, onder meer bij Cello, Humanitas en HWW Zorg.

SOVAK

“Met Marc kiezen we voor continuïteit en stabiliteit”, zegt Richard Sitton, voorzitter van de raad van toezicht. “In zijn periode als interim-bestuurder heeft hij laten zien dat hij met warmte, aandacht en duidelijke koers richting geeft aan SOVAK. Zijn betrokkenheid bij cliënten, medewerkers en verwanten sluit naadloos aan bij onze waarden en ambities. Zijn brede ervaring als bestuurder in de gehandicaptenzorg én zijn persoonlijkheid maken Marc de juiste persoon om SOVAK de komende jaren met kracht, visie en energie te leiden.”   

Marc Bindels

“SOVAK is een organisatie die mij vanaf het begin heeft geraakt”, Marc Bindels. “De ontmoetingen met cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers hebben mij bevestigd hoe bijzonder deze organisatie is. De warmte, bevlogenheid en het vakmanschap die ik hier dagelijks zie, maken dat ik mij vanaf het begin echt welkom voel. Ik kies er heel bewust voor om mij voor langere tijd aan SOVAK te verbinden. Samen bouwen we verder aan een omgeving waar cliënten écht gezien worden, kunnen groeien en hun leven zo aangenaam mogelijk kunnen vormgeven. En waar medewerkers vanuit hun talent en vakmanschap met plezier en trots werken. De beweging naar een zorggemeenschap vraagt om nabijheid, luisteren en samen leren – precies datgene waar ik mij met hart en ziel voor wil blijven inzetten.”

Meer over:GehandicaptenzorgPersonalia

3 mrt 2026 
