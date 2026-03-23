Nieuwe bestuurder start bij de Parabool

Marieke van der Vloot van Vliet-Verhoef treedt op 1 juli 2026 aan als nieuwe bestuurder.

Zij volgt in deze functie André Leferink op, die na jarenlange inzet voor de organisatie op 12 augustus 2026 met pensioen gaat.

Van der Vloot van Vliet-Verhoef is vier jaar geleden gestart als algemeen manager binnen de Parabool en maakt sindsdien deel uit van het managementteam. In deze functie heeft zij gewerkt aan de verdere professionalisering en het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Verbindend leiderschap

De Parabool is een Sallandse zorgorganisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Van der Vloot van Vliet-Verhoef brengt, let op, “een combinatie van inhoudelijke betrokkenheid bij de doelgroep, bestuurlijke ervaring en verbindend leiderschap mee”. Met de benoeming kiest de Parabool voor een bestuurder die stevig geworteld is in het zorgveld en zich inzet voor verdere samenwerking, innovatie en kwaliteit van ondersteuning aan haar cliënten.