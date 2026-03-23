Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe bestuurder start bij de Parabool

,

Marieke van der Vloot van Vliet-Verhoef treedt op 1 juli 2026 aan als nieuwe bestuurder.

Zij volgt in deze functie André Leferink op, die na jarenlange inzet voor de organisatie op 12 augustus 2026 met pensioen gaat.

Van der Vloot van Vliet-Verhoef is vier jaar geleden gestart als algemeen manager binnen de Parabool en maakt sindsdien deel uit van het managementteam. In deze functie heeft zij gewerkt aan de verdere professionalisering en het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Verbindend leiderschap

De Parabool is een Sallandse zorgorganisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Van der Vloot van Vliet-Verhoef brengt, let op, “een combinatie van inhoudelijke betrokkenheid bij de doelgroep, bestuurlijke ervaring en verbindend leiderschap mee”. Met de benoeming kiest de Parabool voor een bestuurder die stevig geworteld is in het zorgveld en zich inzet voor verdere samenwerking, innovatie en kwaliteit van ondersteuning aan haar cliënten.

Reageer op dit artikel
Meer over:GehandicaptenzorgPersonalia

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

23 mrt 2026 Nieuwe bestuurder start bij de Parabool
9 mrt 2026 Maeykehiem stelt Zorggroep Drenthe-bestuurder aan als toezichthouder
3 mrt 2026 Nieuwe bestuurder voor SOVAK 
27 feb 2026 Bedrijfseconoom in raad van toezicht Ipse de Bruggen
26 jan 2026 Nieuw lid raad van toezicht Hartekamp Groep

Reader Interactions

Reacties