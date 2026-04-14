Ghz-organisatie Eemhart verscherpt identiteitscontroles flexwerkers

Gehandicaptenzorgorganisatie Eemhart gaat de identiteitsbewijzen van zzp’ers en uitzendkrachten strenger controleren. Ze hebben hiervoor een extern bureau ingehuurd, zodat managers dit niet zelf hoeven te doen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseert zorgorganisaties om diploma’s en identiteitsbewijzen van uitzendkrachten en zzp’ers te controleren. Dit na aanleiding van incidenten waarbij uitzendbureaus iemand anders sturen dan ze zeiden te sturen.

Fusie-organisatie

Na de fusie van Amerpoort en Sherpa tot Eemhart kijkt de gehandicaptenzorgorganisatie opnieuw naar al haar procedures rondom de inzet van externe medewerkers. Eemhart voerde al controles uit op diploma’s en Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s).

Ze verscherpen nu ook het toezicht op identiteitsbewijzen. “Identiteitscontroles maken voortaan structureel onderdeel uit van de werkwijze en vinden zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats”, schrijft Eemhart in een persbericht.

Extern bureau

Voor deze controles huurt Eemhart een extern bedrijf in. “Daarmee voorkomt Eemhart dat deze taak extra druk legt op eigen medewerkers en blijft de focus op de locaties gericht op de zorg voor cliënten”, verklaart de organisatie in hun persbericht. Een woordvoerder vult aan: “Op deze manier blijft de relatie tussen de manager en de medewerker zuiver.”

Veiligheid

Eemhart heeft 388 locaties. Er werken in de hele organisatie zo’n 500 flexwerkers.

“We zien dat de druk op de zorg toeneemt door personeelstekorten en strengere regels voor de inzet van zzp’ers. Dat vraagt om extra zorgvuldigheid”, zegt Albert van Esterik en Gerlinde Paas, bestuurders van Eemhart, in het persbericht. “Als wij die verantwoordelijkheid volledig zouden overlaten aan bemiddelingsbureaus, kan de veiligheid en gezondheid van kwetsbare cliënten in het gedrang komen. Daarom nemen wij dit serieus en controleren we zelf wie er bij ons zorg verleent.”

