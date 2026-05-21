Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe plek voor 38 kinderen van ExpertCare 

,

Voor 38 kinderen met een meervoudige handicap die zorg kregen in de villa’s van ExpertCare is inmiddels een passende nieuwe plek gevonden. Dat meldt zorgminister Mirjam Sterk (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

De zorgvilla’s van ExpertCare in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten zouden na 31 maart sluiten, maar de zorg blijft beschikbaar tot voor alle tachtig kinderen een geschikt alternatief is gevonden.

Complexe opgave

Negentien kinderen zijn al over naar de nieuwe plek en de andere negentien gaan tussen nu en 1 september. De bewindsvrouw benadrukt dat het een “complexe opgave” is om voor iedereen een geschikte plek te vinden, omdat een deel zeer specialistische en intensieve zorg nodig heeft. De zorg van ExpertCare blijft dus beschikbaar tot dit het geval is.

Medewerkers blijven

Vorige maand bood ExpertCare medewerkers de mogelijkheid om tot het einde van het jaar in de zorgvilla’s te blijven werken. De minister meldt nu dat 41 van de in totaal 73 medewerkers hierop zijn ingegaan. Zij blijven tot 30 september of tot eind dit jaar in dienst, “afhankelijk van de wensen van de medewerkers en de benodigde inzet”, staat in de brief.

Sterk schrijft dat de personeelssituatie op meerdere locaties kwetsbaar is. Niet alleen vanwege de hoeveelheid medewerkers, maar ook door de samenstelling. Zo is het cruciaal dat er genoeg gespecialiseerde verpleegkundigen zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de kinderen die uitstromen. ExpertCare brengt de komende maanden in kaart hoe het er per locatie voorstaat qua personeel en of er samengevoegd moet worden. In sommige zorgvilla’s wordt al gebruikgemaakt van uitzendkrachten, aldus de minister.

Er zijn nog “enkele” potentiële overnamekandidaten, nadat een groot deel afviel, meldt de minister. Binnen twee weken wordt besloten of overname gaat lukken. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Gehandicaptenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:42 Nieuwe plek voor 38 kinderen van ExpertCare 
20 apr 2026 Marcel Levi in raad van toezicht ghz-organisatie
14 apr 2026 Ghz-organisatie Eemhart verscherpt identiteitscontroles flexwerkers
13 apr 2026 Cello en VGZ Zorgkantoor sluiten ambitieverklaring over gehandicaptenzorg
8 apr 2026 Kabinet komt met breed steunplan mantelzorgers

Interessant voor u

165 | Skipr22 | Apotheker Lisa Marie Smale strijdt tegen medicijnverspilling

Naar de podcast

164 De ChipSoft-hack: de zorg gegijzeld

Naar de podcast

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

161 Agnes Klaren: ‘De roep van professionals was een wake-up call’ 

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties