Nieuwe plek voor 38 kinderen van ExpertCare 

Voor 38 kinderen met een meervoudige handicap die zorg kregen in de villa’s van ExpertCare is inmiddels een passende nieuwe plek gevonden. Dat meldt zorgminister Mirjam Sterk (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

De zorgvilla’s van ExpertCare in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten zouden na 31 maart sluiten, maar de zorg blijft beschikbaar tot voor alle tachtig kinderen een geschikt alternatief is gevonden.

Complexe opgave

Negentien kinderen zijn al over naar de nieuwe plek en de andere negentien gaan tussen nu en 1 september. De bewindsvrouw benadrukt dat het een “complexe opgave” is om voor iedereen een geschikte plek te vinden, omdat een deel zeer specialistische en intensieve zorg nodig heeft. De zorg van ExpertCare blijft dus beschikbaar tot dit het geval is.

Medewerkers blijven

Vorige maand bood ExpertCare medewerkers de mogelijkheid om tot het einde van het jaar in de zorgvilla’s te blijven werken. De minister meldt nu dat 41 van de in totaal 73 medewerkers hierop zijn ingegaan. Zij blijven tot 30 september of tot eind dit jaar in dienst, “afhankelijk van de wensen van de medewerkers en de benodigde inzet”, staat in de brief.

Sterk schrijft dat de personeelssituatie op meerdere locaties kwetsbaar is. Niet alleen vanwege de hoeveelheid medewerkers, maar ook door de samenstelling. Zo is het cruciaal dat er genoeg gespecialiseerde verpleegkundigen zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de kinderen die uitstromen. ExpertCare brengt de komende maanden in kaart hoe het er per locatie voorstaat qua personeel en of er samengevoegd moet worden. In sommige zorgvilla’s wordt al gebruikgemaakt van uitzendkrachten, aldus de minister.

Er zijn nog “enkele” potentiële overnamekandidaten, nadat een groot deel afviel, meldt de minister. Binnen twee weken wordt besloten of overname gaat lukken. (ANP)