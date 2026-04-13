Cello en VGZ Zorgkantoor sluiten ambitieverklaring over gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorgaanbieder Cello en VGZ Zorgkantoor willen in hun samenwerking het toekomstperspectief van jongeren met een verstandelijke handicap verbeteren. Ze willen dat jongeren met een indicatie in de Wet langdurige zorg (Wlz) zo gewoon mogelijk kunnen leven, met hulp om het zoveel mogelijk zelf te doen en zorg alleen wanneer dat nodig is.

Dat staat in een ambitieverklaring die ze zelf zien als eerste stap op weg naar een meerjarige transformatieovereenkomst. Drie pijlers staan daarbij centraal. Ten eerste regionale samenwerking, ofwel het leren en experimenteren voor en met jongeren en hun netwerk. Ten tweede meenemen van systeempartijen, ofwel zichtbaar maken wat er mogelijk is binnen het systeem en waar nodig belemmeringen oplossen. Tot slot het betrekken van de maatschappij, ofwel de beweging naar een ‘samenredzame samenleving’ vraagt om betrokkenheid en open communicatie met inwoners, werkgevers en organisaties.

Cello en VGZ Zorgkantoor

Cello en VGZ Zorgkantoor stimuleren samen een maatschappij waarin zelfredzaamheid en onderlinge steun centraal staan. Een samenleving waarin jongeren met een Wlz-indicatie zo gewoon mogelijk kunnen leven, met hulp om het zoveel mogelijk zelf te doen en zorg alleen wanneer dat nodig is. Niet elke hulpvraag vraagt direct om zorg. Door samen te werken met het sociale domein en het regionale bedrijfsleven willen Cello en VGZ Zorgkantoor de kansen voor jongeren tussen de 18 en 26 jaar vergroten.

“Wij zien dat jongeren met een Wlz-indicatie vaak vastlopen tussen regels, domeinen en verwachtingen”, zegt Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg bij VGZ Zorgkantoor. “Samen met Cello willen we kijken wat wél kan. Door eerder en gezamenlijk te helpen op de vijf leefgebieden (support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn) vergroten we de kans op een gelijkwaardig leven in de samenleving én dragen we bij aan toekomstbestendige zorg.”

Dat vraagt om een nauwe samenwerking in de regio. Bovendien moeten de diverse zorg- en sociale domeinen beter op elkaar aansluiten. Daarbij gaat het óók om partners buiten de zorg, zoals scholen en reguliere werkgevers. Doel is het potentieel van deze jongeren beter benutten, aansluiten bij wat zij echt nodig hebben en hun toekomstperspectief te vergroten. “Door regionaal samen te werken, creëren we ruimte voor jongeren om hun plek in de samenleving in te nemen. We kijken daarbij in beginsel niet naar hun beperkingen en wat hen belemmert, maar juist naar wat hen vooruitbrengt: hun mogelijkheden, talenten en potentieel. Cello en VGZ gaan hier samen initiatief en regie in nemen”, zegt Stephan Bodde, voorzitter raad van bestuur bij Cello.