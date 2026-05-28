Minister Sterk schrapt 171 miljoen aan bezuinigingen gehandicaptenzorg en ggz

Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg schrapt drie bezuinigingsmaatregelen voor de gehandicaptenzorg en langdurige ggz. In totaal zouden de maatregelen 171 miljoen euro moeten besparen in 2027.

Het gaat om de maatregelen Wlz-behandeling, opschaling digitale zorg en meerjarig contracteren. De bezuinigingen zouden voor 158 miljoen euro neervallen in de gehandicaptenzorg en voor 13 miljoen euro in de langdurige ggz. De oudste maatregelen dateren nog van het kabinet Rutte IV.

De minister reageert hiermee op de eerder aangenomen moties in de Tweede Kamer. Zo riep de Tweede Kamer in de motie Bikker op om niet meer te bezuinigen op de gehandicaptenzorg. Via de motie Westerveld werd opgeroepen om af te zien van niet-onderbouwde tariefmaatregelen.

Voor 2028 is het nog maar de vraag of de bezuinigingen niet alsnog doorgaan. “Voor de jaren 2028 en verder is het kabinet voornemens om de bovengenoemde tariefmaatregelen te bezien in relatie tot de opgave vanuit het Coalitieakkoord om te komen tot bestuurlijke akkoorden met de sectoren binnen de Wlz”, aldus de Sterk.

Goede afspraken

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zegt blij te zijn dat er een streep is gezet door de bezuinigingen en hoopt nu ook goede afspraken voor de jaren daarna te kunnen maken. “We zijn met het ministerie van VWS en andere partijen in gesprek over een gezamenlijk toekomstbeeld voor de gehandicaptenzorg en wat daarvoor nodig is”, aldus directeur Theo van Uum.

“Dat doen we graag vanuit de inhoud. De financiën volgen daaruit en niet andersom. Het is goed dat er voor 2027 een streep door de bezuinigingen wordt gezet. We waarderen de beweging die de minister maakt. We vragen het kabinet echter ook voor 2028 en de jaren daarna om een realistisch financieel kader. De aangenomen Kamermoties tegen de forse bezuinigingen beperken zich immers niet tot 2027.”