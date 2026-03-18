Stichting Latouche onder verscherpt toezicht

Stichting Latouche biedt gescheiden wonen en zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De zorg hier voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg en vertoont grote tekortkomingen, zo meldt de inspectie.

Risico’s

“Bij Stichting Latouche is geen structurele ondersteuning voor het team op zorginhoudelijk gebied”, schrijft de IGJ. “Ook is er te weinig personeel op de werkvloer om alle zorgvragen van cliënten goed te beantwoorden. Daarnaast werken de zorgverleners niet methodisch aan de zorg. En voldoet de uitvoering van onvrijwillige zorg en de klachtenregeling niet aan de wettelijke eisen. Verder staat Stichting Latouche te weinig open voor nieuwe ideeën om de zorg te verbeteren. Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.”

Gezien de omvang en de risico’s van de tekortkomingen stelt de IGJ de stichting onder verscherpt toezicht. De organisatie moet uiterlijk 10 september 2026 voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg.