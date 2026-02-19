Skipr

Aankomend minister Sterk verwacht ‘complexe opgave’ om zorg betaalbaar te houden

,

Mirjam Sterk verwacht dat haar een ‘complexe opgave’ wacht als minister van Langdurige Zorg. “Of de zorg in de toekomst ook houdbaar is, dat is het vraagstuk waar we voor staan,” aldus de CDA’er.

In het coalitieakkoord wordt gerekend op forse besparingen op de zorg, door de sector te ‘hervormen’. Die taak komt zowel bij Sterk als beoogd minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, VVD) te liggen. De aankomend CDA-minister wijdt nog niet uit over haar plannen. “Dat is een gesprek dat we met elkaar de komende tijd aan moeten gaan.”

Luisteren

Sterk was tot voor kort gedeputeerde in de provincie Utrecht, waar ze onder andere verantwoordelijk was voor het stikstofbeleid. Die plannen kunnen op forse kritiek van boeren rekenen. Ze ziet parallellen tussen dat probleem en haar nieuwe taak: “Het begint natuurlijk wel met goed luisteren naar mensen die er dagelijks mee te maken hebben, om te kijken hoe je er met elkaar dan toch uit kan komen.” (ANP)

Meer over:GehandicaptenzorgJeugdzorgOuderenzorgVWS

