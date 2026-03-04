Skipr

Begeleiders gehandicaptenzorg maken zich zorgen over bezuinigingen kabinet

,

Begeleiders in de gehandicaptenzorg maken zich zorgen over de verslechterende kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Ze hebben een petitie overhandigd aan de voorzitter van de vaste VWS-commissie van de Tweede Kamer.

De zorgen die onlangs zijn versterkt doordat in het regeerakkoord nieuwe bezuinigingen voor de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg zijn opgenomen. Op 9 maart vergadert de vaste commissie voor VWS over het beleid en de begroting van de gehandicaptenzorg.

Geen kwaliteitseisen

De petitie is een initiatief van de BPSW-functiegroep begeleiders in de gehandicaptenzorg. Zij maken zich zorgen omdat voor begeleiders in de gehandicaptenzorg op dit moment geen enkele kwaliteitseis geldt. Iedereen mag dit werk doen. Dit gaat volgens BPSW-directeur Jan Willem Bruins steeds meer ten koste van de doelgroep. 

Pilot

Het ministerie van VWS subsidieert momenteel een pilot beroepsregistratie met als doel de kwaliteit en professionalisering van begeleiders te bevorderen. “Werkgevers zien daar nog niet altijd het belang van in”, stelt Bruins.

Niet te optimistisch over mantelzorgen

Bruins drukte de Kamerleden ook op het hart niet te optimistisch zijn over het beleidsvoornemen meer zorg toe te vertrouwen aan mantelzorgers. “Naasten zijn hier niet altijd toe in staat en zelf vaak al zwaar belast. Het is verstandig eerst goed te onderzoeken wat hierin reëel is.”

Heroverweeg bezuiniging

Tot slot roept Bruins de voorgenomen bezuinigingen te heroverwegen. “Nieuwe bezuinigingen raken direct aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en aan hun begeleiders die ook nu al te kampen hebben met een hoge werkdruk.”

Bijna achtduizend ondertekenaars steunen de petitie.

