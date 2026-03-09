Sterk begrijpt zorgen om bezuinigingen, maar wil eerst gesprekken

Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg begrijpt dat er grote zorgen in de Tweede Kamer zijn over bezuinigingen in de gehandicaptenzorg, maar wil “eerst in gesprek” met de zorgsector zelf. Dit leidt wederom tot irritatie bij een aantal oppositiepartijen.

Wat Sterk betreft moet er veel veranderen in de gehandicaptenzorg, omdat er al veel personeelstekorten zijn, die nog groter dreigen te worden. “We willen niet dat wachtlijsten oplopen of de continuïteit van zorg in het gedrang komt.” Dat noemt de minister “de absolute bodem”.

Kamerleden verwachten dat minder geld juist wel langere wachtlijsten en afnemende zorgkwaliteit zal betekenen. Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) vroeg de minister of de bezuinigingen ter discussie komen te staan als blijkt dat het niet uitvoerbaar is. Minister Sterk vindt het nog “te vroeg” om die vraag te beantwoorden.

‘Geld blijft op de plank liggen’

De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft bijna 1 miljard euro aan besparingen op langdurige zorg in de boeken staan. Hoeveel daarvan op het bordje van de gehandicaptenzorg komt, kan de minister pas over een paar maanden zeggen. Volgens de CDA-minister zijn de financiën bij zorginstellingen voor gehandicapten momenteel gezond en bleef in afgelopen jaren nog weleens geld voor langdurige zorg op de plank liggen.

Mirjam Bikker (ChristenUnie) wees de minister erop dat er nu in de Kamer geen steun is voor de besparingsplannen. “Ik zie de collega’s worstelen met de logica van deze bezuinigingen. Ik zou tegen de minister willen zeggen: u hoeft dit niet met uw leven te verdedigen.” Sterk sprak eerder van “een opdracht” uit het coalitieakkoord en dat ze “de groei aan kosten wil afbuigen”. (ANP)