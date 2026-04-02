Samenwerking Nationale Zorgreserve en gehandicaptenzorg

Op 31 maart 2026 ondertekenden zij hiervoor een intentieverklaring. Daarnaast biedt Philadelphia medewerkers met een zorgdiploma de ruimte om zorgreservist te worden.

De Nationale Zorgreserve is een landelijk georganiseerde en getrainde burgerreserve voor de zorg met (oud-)zorgprofessionals, voorbereide zorgorganisaties en partners. Het initiatief is opgericht tijdens de coronapandemie.

Continuïteit van zorg

“We hebben van dichtbij meegemaakt hoe ingrijpend de coronacrisis in de zorg was, juist ook op collega’s”, zegt Gert van Enk, bestuurder van Philadelphia. “Dat er bij een volgende crisis bekwame reservisten zijn die zich willen inzetten voor cliënten is heel belangrijk.”

De Nationale Zorgreserve, een programma van Stichting Extra Samen, bestaat inmiddels uit 5.000 (oud-)zorgprofessionals.

“Voor de cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg is deze samenwerking van groot belang. Ook in deze sector willen we de continuïteit van zorg kunnen borgen in crisistijd,” stelt Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve/SES. “We hopen veel nieuwe zorgreservisten met een achtergrond in de gehandicaptenzorg te kunnen verwelkomen en organisaties goed voor te bereiden.”