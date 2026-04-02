Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Samenwerking Nationale Zorgreserve en gehandicaptenzorg

Philadelphia Zorg en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gaan samenwerken met de Nationale Zorgreserve (NZR).

Op 31 maart 2026 ondertekenden zij hiervoor een intentieverklaring. Daarnaast biedt Philadelphia medewerkers met een zorgdiploma de ruimte om zorgreservist te worden.

De Nationale Zorgreserve is een landelijk georganiseerde en getrainde burgerreserve voor de zorg met (oud-)zorgprofessionals, voorbereide zorgorganisaties en partners. Het initiatief is opgericht tijdens de coronapandemie.

Continuïteit van zorg

“We hebben van dichtbij meegemaakt hoe ingrijpend de coronacrisis in de zorg was, juist ook op collega’s”, zegt Gert van Enk, bestuurder van Philadelphia. “Dat er bij een volgende crisis bekwame reservisten zijn die zich willen inzetten voor cliënten is heel belangrijk.”

De Nationale Zorgreserve, een programma van Stichting Extra Samen, bestaat inmiddels uit 5.000 (oud-)zorgprofessionals.

“Voor de cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg is deze samenwerking van groot belang. Ook in deze sector willen we de continuïteit van zorg kunnen borgen in crisistijd,” stelt Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve/SES. “We hopen veel nieuwe zorgreservisten met een achtergrond in de gehandicaptenzorg te kunnen verwelkomen en organisaties goed voor te bereiden.”

Reageer op dit artikel
  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties