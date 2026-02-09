NZa onderzoekt knelpunten en oplossingen om zorgsector te vergroenen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil inzicht krijgen in de knelpunten die zorgaanbieders ervaren bij het verduurzamen van de zorg. Ook kijkt de NZa naar de oorzaken en mogelijke oplossingen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontvangt uit het zorgveld signalen over obstakels bij de vergroening van de sector “die mogelijk een oorzaak kennen bij de bekostiging en/of contractering”. Daarom heeft VWS de NZa opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de hobbels, oorzaken en oplossingen.

Klankbord

Het onderzoek richt zich op ziekenhuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ggz en apotheekzorg. De NZa benadert zorgaanbieders en branchepartijen voor het onderzoek. Vastgoed, ziekenhuisapotheken en medische producten – zoals geneesmiddelen en incontinentiemateriaal – hebben daarbij de specifieke focus.

De NZa samen met een externe klankbordgroep. Deze bestaat uit Actiz, Brancheorganisaties Zorg, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, UMCNL, Nederlandse ggz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De klankbordgroep geeft advies over de voortgang van het onderzoek. Daarnaast zoekt de NZa contact met experts om ‘een beter beeld te krijgen van wat verduurzaming in de zorg precies inhoudt.’

Financiële oplossingen

De NZa verwacht het rapport medio 2026 op te leveren. “Als de zorgsector verduurzaamt, kunnen de effecten van klimaatverandering gedempt worden”, aldus de zorgautoriteit. “Waar het nodig en mogelijk is, adviseert de NZa het ministerie over oplossingen die binnen de bekostiging en/of contractering mogelijk zijn.”