Kabinet geeft ’s Heeren Loo meer dan 3 ton voor pilot wasbaar incontinentiemateriaal

’s Heeren Loo krijgt 330.000 euro subsidie van het kabinet voor wasbaar incontinentiemateriaal. De helft daarvan betaalt de gehandicaptenzorgorganisatie zelf via een eigen bijdrage.

De subsidie is bedoeld voor de opschaling van een pilot naar het gebruik van wasbaar incontinentiemateriaal. De eerste pilot is in drie verschillende woongroepen uitgevoerd in Apeldoorn. Daarbij waren tien mobiele cliënten betrokken. Met de opschaling worden wasbare luiers getest bij cliënten die voornamelijk zitten of liggen.

Voor hele zorgsector

De bedoeling van de pilot is dat uitkomsten gebruikt kunnen worden voor de hele gehandicaptenzorg en mogelijk de hele zorgsector. Bij de pilot hoort ook onafhankelijk onderzoek en kennisdeling.

Vrijstelling

De subsidie is uitgebreid getoetst op de risico’s van staatssteun en het blijkt inderdaad staatssteun te zijn, zo staat in de begeleidende brief. De subsidie wordt gerechtvaardigd door te voldoen aan de voorwaarden van de ‘Algemene Groepsvrijstellingsverordening’, een Europese verordening waarmee overheidssteun aan bedrijven in bepaalde sectoren is vrijgesteld. De verordening maakt snellere financiering mogelijk voor bijvoorbeeld projecten op het gebied van milieu.

Marktconforme voorwaarden

Om aan de voorwaarden te voldoen moet ’s Heeren Loo de pilot onder marktconforme voorwaarden realiseren, bijvoorbeeld door het opvragen van meerdere offertes.

’s Heeren Loo tekende eerder al een contract met Priovention en maakte duidelijk dat in de vervolgpilot 110 cliënten mee gaan doen.

Circulair werken

Met de financiële steun wil het kabinet de zorg verduurzamen. De subsidie is verleend in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en dan met name op het gebied van circulair werken.