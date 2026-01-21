200 miljoen kilo incontinentiemateriaal terugdringen met handreiking

Alleen al de langdurige zorg gooit jaarlijks zo’n 85 miljoen kilo aan incontinentiemateriaal weg. Een nieuwe handreiking moet zorginstellingen handvatten geven om hier wat te tegen doen.

Incontinentiemateriaal veroorzaakt jaarlijks ongeveer 200 miljoen kilo afval in Nederland. Dit komt neer op ongeveer 4 procent van de nationale stroom aan restafval. Binnen de langdurige zorg bestaat gemiddeld de helft van al het afval uit incontinentiemateriaal. De verbranding daarvan leidt tot aanzienlijke hoeveelheden CO 2 -uitstoot.

Vijf strategieën

Drastisch snoeien in de afvalberg van incontinentiemateriaal is daarom één van de doelen uit de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. “Het gebruik van incontinentiemateriaal zou met vijf tot tien procent omlaag moeten in 2030”, meldt Green Deal Duurzame Zorg. De recent gepubliceerde ‘handreiking verduurzaming van continentiezorg voor care-instellingen’ moet dat mogelijk maken.

De handreiking beschrijft vijf strategieën om de afvalberg te verkleinen, zoals preventie en correct gebruik, en wasbaar incontinentiemateriaal. Ook staan er vijf initiatieven om de continentiezorg te verduurzamen. Zo zijn ’s Heeren Loo en Saffier gestart met pilots voor wasbaar incontinentiemateriaal. AxionContinu biedt mogelijkheden om overgebleven materiaal in te leveren.

Passende financiering

“Ook is er aandacht voor hoe zorgkantoren en verzekeraars zoeken naar passende financieringsmogelijkheden van duurzaam incontinentiemateriaal. De handreiking benoemt tot slot ook voorbeelden van leveranciers en producenten die innoveren om minder materiaal gebruiken.