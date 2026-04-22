‘VWS stopt met financiering Green Deal’

Het ministerie van VWS trekt zich terug uit de Green Deal Duurzame Zorg. Dat zegt de coördinator voor het Green Deal-programma voor de Vereniging Brancheorganisaties Zorg, Aafke Zwart. De brancheorganisaties moeten het zelf voortzetten.

Dat blijkt uit een presentatie van de coördinator voor het Green Deal-programma voor de Vereniging Brancheorganisaties Zorg, waarin ActiZ, De Nederlandse ggz, UMCNL, NVZ en de VGN verenigd zijn tijdens een congres. De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 loopt eind dit jaar af.

Politieke keuzes

Volgens de Dutch Health Hub zei Aafke Zwart tijdens het congres dat het zonder VWS best lastig is: “Het ministerie van VWS trekt zich helaas terug. Die voert niet meer de regie over de Green Deal. Dat zouden we liever niet zien, maar dat zijn de politieke keuzes die zijn gemaakt. Daarom zijn we nu met de veldpartijen aan het kijken of wij deze beweging kunnen voortzetten zonder VWS.”

Kabinet-Rutte IV trok voor de periode van 2023 tot en met 2026 eenmalig 42 miljoen euro uit om de zorg te verduurzamen.