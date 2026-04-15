Ziekenhuizen maken milieu-impact van verpleegafdelingen inzichtelijk

De derde ronde van het Citrienfonds loopt van 2024 tot en met 2028. Samen de Zorg Vergroenen vormt één van de drie thema’s. Met het landelijke implementatieprogramma willen UMCNL en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de milieu-impact van de zorg verlagen en bewustwording en gedragsverandering van zorgverleners op verpleegafdelingen creëren. Daarvoor richt het zich op twee hotspots: minder gebruik van wegwerpmaterialen en niet-passend geneesmiddelengebruik.

Onderbouwen

Binnen het programma zijn 21 verduurzamingsinterventies onder de loep genomen op basis van een levenscyclusanalyse (lca). Deze brengt de totale milieu-impact van een product of handeling in kaart: van grondstof tot afval. Zo maken de ziekenhuizen binnen het Citrien-programma inzichtelijk welke keuzes op de afdeling zowel lokaal als nationaal het meeste verschil maken.

De uitkomsten zijn gebundeld in de Vergroeningsgids. De 21 interventies zijn verdeeld in vier categorieën. Bij ADL en verpleegkundig handelen wordt er onder meer gekeken naar het verminderen van onnodig gebruik van linnen en celstofmatjes, het minder frequent verwisselen van infuuslijnen en het gebruik van kraanwater bij wondzorg. De categorieën monitoring parameters en algemene middelen richten zich op herbruikbare saturatiesensors en bloeddrukbanden en het gebruik van papieren medicijncupjes en wasbare isolatiejassen.

Direct toepasbaar

Hiermee wil UMCNL ziekenhuizen concrete handvatten geven om materiaalgebruik op verpleegafdelingen te verminderen en herbruikbare alternatieven te stimuleren.

“De Vergroeningsgids helpt verpleegkundigen, afdelingshoofden en duurzaamheidscoördinatoren om verduurzamingskeuzes beter te onderbouwen én te prioriteren”, aldus Samen de zorg vergroenen. De interventies zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

