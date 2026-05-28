954 zonnepanelen op solar carport Isala

Ziekenhuis Isala heeft een zogeheten solar carport met 954 zonnepanelen laten bouwen bij de locatie in Meppel. Het project wordt in juni in gebruik genomen en produceert dan net zoveel als 25 procent van het totale stroomverbruik van de locatie.

“Het verlaagt de exploitatielasten, waardoor we de investering naar verwachting in zo’n tien jaar terugverdienen”, zegt Jochem Pluijmackers, directeur Vastgoed. “Een goede investering die bovendien bijdraagt aan de CO2-reductiedoelen uit de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.”

Isala Meppel werd in 2022 met behulp van warmte-koudeopslag (WKO) en warmtepompen het eerste gasloze ziekenhuis van Nederland.

Paris Proof

Met het project is deze locatie van het ziekenhuis wel zogeheten ‘Paris Proof’. Hiermee wordt bedoeld dat een gebouw qua energieverbruik per vierkante meter past binnen het CO2-budget van het Klimaatakkoord van Parijs. Voor ziekenhuizen betekent dit dat het energieverbruik per vierkante meter naar verwachting lager ligt dan 150 kilowattuur. Via de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 heeft Isala zich aan dit doel verbonden.

“We kijken naar het gemiddelde van álle vierkante meters: die van Isala Meppel én die van Isala Zwolle samen”, zegt Pluijmackers. Sinds 2016 heeft Isala ook haar CO2-uitstoot verminderd met circa 70 procent.

Netcongestie

Het doel is om de solar carport in de toekomst uit te breiden. Zowel op het parkeerterrein voor medewerkers als voor patiënten is genoeg ruimte. “Vanwege netcongestie mogen we nu niets terugleveren aan het net. Wanneer die congestie wordt opgelost, kunnen we de solar carport uitbreiden en eventueel terugleveren als we meer opwekken dan we verbruiken.”

