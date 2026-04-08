Catharina Ziekenhuis en vvt-organisaties krijgen subsidie om medicijnverspilling aan te pakken

Met het project gepast medicatiegebruik willen Catharina Ziekenhuis, Vitalis en zorggroep Archipel 30 procent medicatieverspilling tegengaan. Daarvoor ontvangen het ziekenhuis en de ouderenzorgorganisaties een VWS-subsidie.

“Collega’s moeten dagelijks ongebruikte medicijnen weggooien, vanwege wet- en regelgeving en de afspraken die we hebben”, vertelt Susanne Hazen-Herberichs, adviseur duurzaamheid bij Vitalis. “Dit doet pijn, zowel vanwege de milieu-impact die dit heeft als vanwege geld dat in de prullenbak verdwijnt.”

Regionale deal

Naast de negatieve milieu-impact en kostenverspilling, heeft onnodig medicijngebruik ook nadelige gevolgen voor de gezondheid van de patiënt zelf. “Daarnaast zien we regelmatig dat medicijnen worden voorgeschreven en afgeleverd die patiënten niet gebruiken. Deze worden dan teruggebracht naar de apotheek en kunnen niet meer gebruikt worden”, zegt Diane Bastiaans, ziekenhuisapotheker bij het Catharina Ziekenhuis.

Catharina Ziekenhuis, Vitalis en zorggroep Archipel doen al jaren mee aan de regionale Green Deal Zorg, waarin zorginstellingen en gemeenten zich gezamenlijk inzetten voor duurzamere zorg. Met een VWS-subsidie en begeleiding van Radboudumc kunnen de drie organisaties voortaan nauwer samenwerken aan het terugdringen van medicatieverspilling en zorgkosten.

Gebruik terugschroeven

Het project – dat één jaar loopt – richt zich op gepast medicatiegebruik. Bij een intramurale opname van een cliënt wordt de medicatielijst voortaan op een gestructureerde manier beoordeeld. Hiermee wil het trio onbedoeld langer voorgeschreven medicatiegebruik vanuit het ziekenhuis en de thuissituatie voorkomen. Catharina Ziekenhuis, Vitalis en zorggroep Archipel verwachten hiermee dat er minder medicatie voorgeschreven en afgeleverd hoeft te worden.

Daarnaast wordt er in het project gekeken naar medicatie op naam van een specifieke bewoner die regelmatig moet worden vernietigd, omdat deze niet meer gebruikt wordt en niet voor iemand anders mag worden gebruikt. De ouderenzorgorganisaties onderzoeken of ze een algemene voorraad kunnen gebruiken om verspilling te voorkomen.

Aan de slag

De komende maanden gaan de instellingen met een projectleider aan de slag om de veranderingen door te voeren. Hierbij wordt bij een nader te bepalen aantal geneesmiddelen gestreefd naar 30 procent minder verspilling.

