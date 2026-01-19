Skipr

Europees akkoord moet heruitgifte van medicatie mogelijk maken

,

De Europese Raad en het Europese Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de herziening van de Europese geneesmiddelen wetgeving. Demissionair VWS-minister Jan Anthonie Bruijn meldt dat onder meer heruitgifte daarin is opgenomen.

Jaarlijks wordt er voor minimaal 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen weggegooid in Nederland. “Dat is ontzettend zonde”, aldus Bruijn. Zelf ontdekte de VWS-minister in het Radboudumc dat heruitgifte ‘veilig en verantwoord kan en hoe goed dat werkt’.

Herziening

Daarom pleitte hij afgelopen maand in Brussel voor een herziening in de Europese geneesmiddelenwetgeving om heruitgifte van ongebruikte medicatie mogelijk te maken. Eerder zocht voormalig VWS-minister Ernst Kuipers al naar ruimte in regelgeving zodat heruitgifte van bepaalde middelen mogelijk wordt.

Met een voorlopig politiek akkoord over de herziening van de Europese geneesmiddelen wetgeving lijkt die er nu te zijn. Volgens Bruijn ligt er een breed pakket aan maatregelen die zowel goed is voor patiënt als industrie. “Ik kan al delen dat doorgeleverde bereidingen – apothekers mogen geneesmiddelen die er niet zijn voor collega-apothekers gaan maken – en heruitgifte van geneesmiddelen om verspilling te voorkomen, onderdeel zijn van het voorlopig politieke akkoord”, schrijft de VWS-minister.

Kostenbesparing

De komende tijd wordt de herziening verder uitgewerkt. “Er ligt nu een voorstel voor nieuwe regels, die ik binnenkort ontvang en ga bestuderen.” De Groene Zorg Alliantie (GZA) noemt het een veelbelovende stap om verspilling te voorkomen en kosten te besparen.  

