Consortium krijgt 2,3 miljoen euro om medicijnresten in water drastisch te verminderen

Een breed Noord-Nederlands consortium heeft 2,34 miljoen euro gekregen voor het terugdringen van medicatieresten in het water. Onder meer het UMC Groningen (UMCG) werkt met het bedrijfsleven samen aan geavanceerde waterzuivering en het terugdringen van onnodig medicijngebruik.

Door het toenemend aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening stijgt het medicatiegebruik de komende jaren flink. Daarmee neemt ook het aantal medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater toe. “Dit vormt een groeiende bedreiging voor de gezondheid van de leefomgeving en mens, vooral in Noord-Nederland als één van de meest vergrijsde regio’s”, aldus Wateralliance.

Schaalbare oplossingen

Daarom bundelen partijen uit de zorgsector, watertechnologiesector, kennisinstellingen, overheden en het mkb de krachten. In het project ‘Noord-Nederland koploper in het verminderen van medicijnresten in water’ wil het consortium drie jaar lang werken aan concrete, schaalbare oplossingen.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling heeft met financiering vanuit de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en de gemeenten Assen, Leeuwarden en Groningen in totaal 2,34 miljoen euro ter beschikking gesteld. De partners werken onder leiding van de werkpakketleiders – waaronder UMCG – aan waterzuiveringstechnologieën die medicijnresten effectief verwijderen. Ook wordt er ingezet op milieuvriendelijker medicatie en toedieningsvormen, bewustwording en scholing om onnodig medicatiegebruik te voorkomen en intensieve kennisdeling van best practices binnen en buiten de regio.

Internationaal koploper

Na drie jaar moet er een structurele verbinding tussen de water-, farma- en zorgsector gerealiseerd zijn. Ook moet er een meetbare vermindering van medicijngebruik zijn door bewuster voorschrijfgedrag en moet duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel zijn van medicatiegebruik en beleid.

De oplossingen moeten internationaal toepasbaar zijn. Daarmee wil het consortium internationaal koploper zijn in de strijd tegen medicijnresten in het water. Vanuit de zorg zijn naast het UMCG ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Martini Ziekenhuis, Isala Ziekenhuis Frisius MC van de partij.