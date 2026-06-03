Ernst Kuipers pleit bij VWS voor een vervolg Green Deal

Dat VWS als kartrekker van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 stopt, is onbegrijpelijk. Dat schrijven oud zorgminister en WHO-kopstuk Ernst Kuipers, Steven van Eijck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie, en Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform, in een brief aan de betrokken bewindslieden.

De derde Green Deal Duurzame Zorg loopt in oktober 2026 af. Vorig jaar verkondigde voormalig VWS-staatssecretaris Karremans dat het ministerie zich terugtrekt als kartrekker. “Vanaf 2027 moet de sector zelf het voortouw nemen in de verduurzamingsopgave”, aldus Karremans. VWS stopt met het voorzitterschap en het secretariaat.

Vervolg

Maar of het nu wel of niet met VWS is, de vierde Green Deal komt eraan. “Het merk, de doelen en het bureau blijven in de lucht”, vertelde Evelyn Brakema, huisarts, onderzoeker en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie, onlangs in Zorgvisie. In de zomer moet de ‘Green Deal Duurzame Zorg 27-30 Samen verder’ ingekleurd zijn en klaarliggen. Brakema hoopt dan ook op meer duidelijkheid over de deelname van VWS.

Catastrofale bedreiging

Ook Ernst Kuipers spreekt zich uit. “Klimaatverandering is een catastrofale bedreiging voor de volksgezondheid. Overheden en de sector hebben een gezamenlijke rol om zich hierop voor te bereiden”, stelt Kuipers. Dat VWS zich als kartrekker terugtrekt, remt volgens hem de inzet van tienduizenden zorgmedewerkers die hun sector vergroenen.

Doordat de zorg zelf verantwoordelijk is voor 13 procent van het grondstofgebruik en 4 procent van het afval en 7 procent van de nationale broeikasgassen, draagt de zorg zelf bij aan de patiënt van morgen. Bovendien benoemen Kuipers, Van Eijck en Vendrik onderzoek over het verband tussen klimaatverandering en nieuwe ziektes en pandemieën. Recent wezen de WHO, de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad op de impact van klimaatverandering op de zorgsector en dat zij daar nog niet goed op voorbereid is.

Miljarden besparing

In een brief worden VWS-ministers Sophie Hermans en Mirjam Sterk, Klimaatminister Stientje van Veldhoven en IenW-minister Annet Bertram opgeroepen tot een Future Deal Zorg. Daarin trekken overheid en sector samen op om de uitdagingen aan te pakken. “Onder regie van het kabinet kan hiermee een breed gedragen agenda worden ontwikkeld die de uitdagingen van de sector aanpakt en de kansen verzilvert.”

Volgens het drietal is werken aan duurzame zorg win-win. “Door in te zetten op circulaire zorg kunnen aantoonbaar miljarden bespaard worden”, meldt Van Eijck. “Afval is grondstof. De geopolitieke onafhankelijkheid en het Nederlands verdienvermogen zijn gebaat bij een sterke inzet op de circulaire economie. Bovendien versterkt het onze internationale concurrentiepositie. Circulaire zorg is een no-brainer.”