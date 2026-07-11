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Franciscus Gasthuis opent nieuw ziekenhuisgebouw

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Met het symbolisch doorknippen van het lint bij de ingang van het Spoedplein Rotterdam Noord, opende burgermeester Carola Schouten het nieuwe ziekenhuisgebouw van Franciscus Gasthuis op 8 juli.

In gebouw komen het Spoedplein Rotterdam Noord, het Operatie & Interventie Centrum en het Vrouw & Kind Centrum samen.

Duurzaam

Het is op duurzame wijze gebouwd. Het gebouw is energiezuinig, klimaatvriendelijk en volledig van het gas af. Het heeft een overzichtelijke indeling, de natuurlijke lichtinval en er is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en kleuren.

Belangrijke werkgever

Schouten zei bij de opening: “De vernieuwing van Franciscus Gasthuis is van groot belang voor Rotterdam. Het ziekenhuis is een belangrijke zorgvoorziening en de grootste werkgever van Rotterdam-Noord boven de A20.”

Trots

Ook Niels Honig, voorzitter raad van bestuur van Franciscus, is trots op het nieuwe gebouw: “Dit is een vriendelijke omgeving geworden gericht op het welzijn van de patiënten en het gezin. Met voorzieningen zoals de daktuin en de Ronald McDonald huiskamer die kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes een plek geven voor afleiding en ontspanning.”

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