Minister Hermans opent het Groene Verpleeghuis

Na jaren voorbereiden en bouwen is het icoonproject van Omring klaar. Dinsdag opende VWS-minister Sophie Hermans het ‘Groene Verpleeghuis’ op Texel.

Op Texel wil Omring alle ingrediënten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar ze tot nu ervaring mee hebben opgedaan, bij elkaar laten komen. Kwaliteit van leven begint volgens de vvt-organisatie namelijk bij een gezonde omgeving. Voormalig Omring-bestuurder Frido Kraanen noemt het Groene Verpleeghuis de speelplaats waar duurzaamheid samenkomt.

Positieve gezondheid

Het verpleeghuis draait om ‘de duurzame mens’: op Texel bestaat al een coalitie positieve gezondheid en vitaliteit van medewerkers wordt een speerpunt. Ook het gaat om het optimaal inzetten van de gezondheidseffecten van de natuur en het beperken van de negatieve impact op het ecosysteem. Het gebouw is gezond en circulair. Er wordt geen grijze energie meer gekocht.

Alle looproutes binnen en buiten sluiten op elkaar aan, daarnaast heeft elke ontmoetingsruimte direct toegang tot een tuin of terras. In het gebouw zijn geen vaste ‘huiskamers’ waar bewoners standaard de dag doorbrengen, maar diverse ontmoetingsruimtes, voor eten en drinken, beeld en geluid of bewegen.

Showcase

De locatie moet een duurzaamheid-showcase voor de langdurige zorg zijn. “Duurzaamheid moet een vanzelfsprekendheid zijn voor iedere maatschappelijke organisatie die een nieuw gebouw neerzet”, reageert Omring-bestuurder Robin Bremekamp. “We willen hiermee ook anderen inspireren. Op Texel bewijzen we dat toekomstbestendige ouderenzorg ook duurzaam is.”

“Voor het Groene Verpleeghuis hebben we ook heel bewust de markt uitgedaagd om actief mee te denken en met concrete ideeën en oplossingen te komen”, aldus bestuurder Jolanda Buwalda eerder in Zorgvisie. “Met consortium Groos! – een samenwerking tussen verschillende bouwpartners – bundelen we de krachten.” Minister Hermans onthulde tijdens de feestelijke opening de nieuwe naam van het Groene Verpleeghuis; De Tuinwal.