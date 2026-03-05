Ouderenzorgbestuurder Leo Groenendaal ontvangt erepenning

Tijdens zijn afscheid van Zorggroep Zaanstreek heeft bestuurder Leo Groenendaal een gemeentelijke erepenning ontvangen. Hij krijgt de penning als dank voor zijn inzet in de ouderenzorg en voor vergroening van de sector.

Onder Groenendaals 12,5-jarige leiding groeide Zorggroep Zaanstad uit tot een voorbeeld van groene zorg. “Hij liet zien hoe natuur, zorg en de buurt elkaar kunnen versterken”, luidt de motivatie op de toekenning. “Daardoor gingen het welzijn, de gezondheid en de leefbaarheid in de stad blijvend vooruit”, aldus Zaanstad Nieuws.

Grijs, groen en gelukkig

Locoburgemeester Harrie van der Laan reikte afgelopen woensdag de erepenning uit tijdens Groenendaals afscheid. De gemeente concludeert dat hij Zaanstad nationaal op de kaart heeft gezet door actief mee te doen aan landelijke netwerken, zoals de Green Deal Duurzame Zorg, Alles is Gezondheid, de Beweegalliantie en het Collectief Natuurinclusief.

Lees op Zorgvisie het interview met Leo Groenendaal: Grijs, groen en gelukkig: de natuur als medicijn in het verpleeghuis

Als voorzitter van het Aanjaagteam Ouder Worden verbond Groenendaal organisaties om samen te werken aan gezond en waardig ouder worden. Daarnaast zette hij zich in voor kansengelijkheid onder jongeren, tijdelijke opvang voor vluchtelingen en verbeterde dementiezorgsamenwerking.