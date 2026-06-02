EVZ deelt drie tools om langdurige zorg voor te bereiden op hittestress

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) becijfert dat er in 2022 en 2023 zo’n 60.000 en 47.500 doden in Europa vielen door hittestress; een stijging van 30 procent ten opzichte van twintig jaar eerder.

Goede voorbereiding is het halve werk

“Zorgorganisaties, medewerkers, vrijwilligers en cliënten moeten tijdens hitte extra alert zijn en maatregelen nemen om hittestress te voorkomen”, aldus EVZ. “Hitte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral voor kwetsbare mensen en bewoners van verpleeghuizen.”

Een goede voorbereiding is volgens het expertisecentrum het halve werk. Daarom heeft EVZ met ActiZ, de Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland drie tools ontwikkeld. Dinsdag 2 juni werden de hulpmiddelen met duurzame maatregelen en processen voor de langdurige zorg gelanceerd.

Kostenbesparing

De partijen ontwikkelden een format hittebeleid, dat op een jaarronde en organisatiebrede duurzame aanpak stuurt op de thema’s gebouw, gebied en gezondheid. “Door gebouwen effectief koel te houden kan hoog energieverbruik en daarmee hoge CO2-uitstoot worden voorkomen.”

Daarnaast deelt het expertisecentrum het Werkplan bij Hitte. “Om rustig en praktisch te werken vóór, tijdens en na een periode van hitte, op basis van vijf praktische fases.” De checklists voor managers, teamleiders en zorgmedewerkers geven per fase de benodigde acties aan. Tot slot zijn er informatiebronnen gebundeld: van onderzoek, richtlijnen en praktische tips tot voorbeelden van communicatiemiddelen en beleidsdocumenten van zorgorganisaties.