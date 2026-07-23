Nieuwe editie van de Jeroen Meijerink Award 2026 uit de startblokken

De inschrijving voor de Jeroen Meijerink Award 2026 is geopend. Dit jaar wordt de meest duurzame zorgbestuurder gezocht in de cure en de eerste lijn. De inschrijving kan tot en met 15 september 2026.

In september 2023 overleed Jeroen Meijerink, afdelingshoofd operatiekamers, hoogleraar Innovatieve chirurgie en chirurg in het Radboudumc en founding father van het Landelijk Netwerk de Groene OK. Om zijn groene legacy voort te zetten, is de Jeroen Meijerink Award in het leven geroepen; een prijs die groene leiders in de zorg een schouderklopje geeft en oproept tot navolging en opschaling.

Derde editie

In 2024 stond de cure in de spotlights. Radboudumc-bestuursvoorzitter Bertine Lahuis werd unaniem uitgeroepen tot winnaar van de eerste editie. De tweede editie stond in het teken van de ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Aveleijn-bestuursvoorzitter Susanne Bentvelsen viel in 2025 in de prijzen.

Inmiddels is de inschrijving voor de Jeroen Meijerink Award 2026 geopend. Umc’s, ziekenhuizen, zelfstandige behandelklinieken en de eerste lijn kunnen bestuurders voordragen die samen met hun organisatie duurzaamheid vertalen naar structurele verandering.

Finale

De inzendingen worden beoordeeld op leiderschap, impact, schaalbaarheid en duurzame verandering. Uit alle voordrachten selecteert een onafhankelijk expertpanel drie genomineerden. De winnaar wordt gekozen door een onafhankelijke jury.

Groene leiders kunnen tot en met 15 september 2026 worden voorgedragen via deze link: https://jeroenmeijerinkaward.nl. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het duurzame zorgcongres van VWS op vrijdag 9 oktober 2026.

De Jeroen Meijerink Award is een initiatief van Cathy van Beek, voormalig Radboudumc-bestuurder, en Martin Buitenhuis. De Award wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met SeederDeBoer, Zorgvisie, Rabobank, de Nederlandse ggz, NVZ, VGN, UMCNL en ActiZ.