23 procent ziekenhuisafval kan milieuvriendelijker worden verwerkt

Bijna één op de vier materialen in vaten voor specifiek ziekenhuisafval kan via een andere, minder milieubelastende afvalstroom worden verwerkt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) .

Een slimme scanner bood inzicht is de afvalstroom van het ziekenhuis; Een camera boven het afvalvat legde vast welk materiaal werd weggegooid. Daardoor hoefde de inhoud van de vaten, niet achteraf handmatig te worden onderzocht.

Sealed Cycle en Renewi analyseerden de verzamelde beelden en verwerkten de resultaten in een dashboard. Op termijn kan kunstmatige intelligentie helpen om deze analyse automatisch uit te voeren.

Ruim twee maanden registreerde de scanner meer dan 4.500 weggegooide materialen in de vaten voor specifiek ziekenhuisafval, verspreid over zes afdelingen van het JBZ: het operatiecentrum, de intensive care, verpleegafdelingen en laboratoria.

Specifiek ziekenhuisafval (SZA) is afval dat vanwege besmettingsrisico’s of andere veiligheidsrisico’s apart moet worden ingezameld en verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan weefselresten, bloedbuisjes, naaldencontainers, en materialen met niet-opgedroogd bloed.

Dit afval gaat niet mee met het gewone restafval, maar wordt verzameld in speciale afgesloten vaten, apart vervoerd en verbrand. Omdat daar extra veiligheidsmaatregelen voor nodig zijn, leidt verwerking van SZA tot meer CO₂-uitstoot en hogere kosten. Het is daarom belangrijk dat alleen afval dat daadwerkelijk in een SZA-vat thuishoort, daarin terechtkomt.

Bijna één op de vier materialen hoort niet in SZA-vat

Uit de analyse blijkt dat 23 procent van de geregistreerde materialen niet in een SZA-vat thuishoort. Deze materialen kunnen via een andere, minder milieubelastende afvalstroom worden verwerkt.

Van deze materialen hoort 48 procent bij het restafval. Het gaat daarbij vooral om lege spuiten zonder naald, lege infuuszakken en handschoenen. Daarnaast kan 26 procent worden ingezameld als plastic afval, zoals plastic verpakkingen van medicijnen. Vijftien procent bestaat uit glas, waaronder lege medicatieflesjes. De overige vier procent bestaat onder meer uit harde kunststoffen en papier.

Milieu-impact

“Wat deze pilot vooral laat zien, is hoe belangrijk inzicht is om echte verandering in gang te zetten,” zegt Naomi Landman, Chief Commercial Officer bij Renewi. Door precies te weten wat er in afvalstromen zit, kunnen ziekenhuizen gerichter verbeteren. Dat is waar wij het verschil maken: data vertalen naar concrete acties die zowel de milieu-impact als de kosten verlagen.”

Afvalstromen

Renewi en Sealed Cycle verkennen hoe deze aanpak verder kan worden uitgerold. Het doel is om ziekenhuizen structureel te helpen afvalstromen inzichtelijk te maken en de scheiding blijvend te verbeteren.