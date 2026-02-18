Erasmus MC pakt vier hotspots aan met groene data-assistent

De introductie van data-assistent GERDA werpt haar vruchten af voor Erasmus MC. In één jaar tijd is het gebruik van vier van de zes meest ingezette IC-materialen aanzienlijk verminderd.

Een IC-patiënt produceert per dag zeven volle vuilniszakken. Dat blijkt uit berekeningen van het Erasmus MC. Jaarlijks komt dat neer op zo’n kwart miljoen kilo afval. Daarom werkt de groene IC sinds 2021 aan een circulaire afdeling.

Hotspots in beeld

Ambities om de zorg te verduurzamen voelen voor veel professionals echter abstract of als een ver-van-hun-bed-show. Daarom introduceerde Erasmus MC afgelopen jaar GERDA. Deze groene data-assistent brengt hotspots in kaart, helpt afdelingen bij het stellen van concrete doelen en maakt de voortgang inzichtelijk.

De IC van Erasmus MC werkt volgens de R-ladder, waarbij refuse, reduce en rethink centraal staan. Dat werpt zichtbaar vruchten af: het gebruik van handschoenen en schorten is in 2025 met respectievelijk 10 en 25 procent gedaald. Ook het aantal gebruikte celstofmatjes nam met 12,5 procent af. Tot slot zijn er 58 procent minder spuiten verbruikt.

Kostenbesparing

“Door gebruik te maken van het dashboard GERDA zijn de resultaten makkelijk te berekenen”, reageert Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker en programmaleider De Groene IC bij Erasmus MC. “Per ligdag hebben we 1,3 kg CO2 minder uitgestoten en 10 euro 70 bespaard.”