Waterschap Limburg claimt primeur met verwijderen medicijnresten

Waterschap Limburg heeft een techniek gevonden om een groot deel van de medicijnresten uit afvalwater te halen. Volgens het waterschap kan hierdoor ruim 80 procent van de medicijnstoffen worden verwijderd, waar dat bij een reguliere aanpak zo’n 30 procent zou zijn. De organisatie spreekt zelf van “een wereldwijde primeur”.

Het gaat om een combinatie van een bestaande zuiveringstechnologie (‘slibkorrels’ die het rioolwater zuiveren) en het inbrengen van zogeheten poederkool. “Medicijnresten hechten zich aan deze kooldeeltjes, zakken naar de bodem en worden samen met het slib verwijderd en afgevoerd”, aldus het waterschap. De “niet eerder toegepaste” combinatie werd maandag door het waterschap gepresenteerd op de zuiveringsinstallatie in het Zuid-Limburgse dorp Simpelveld.

Kennis delen

De Unie van Waterschappen bevestigt dat sprake is van een primeur. “Veel waterschappen experimenteren met allerlei technieken, het is een soort pionieren. Waterschap Limburg heeft hiermee heel goede resultaten geboekt”, aldus een woordvoerder van de koepelorganisatie. “Wij kunnen niet zeggen: dit is het, ga dit allemaal doen. De waterschappen zijn autonoom, maar delen in werkgroepen de kennis die ze opdoen. Natuurlijk zal dat ook hiermee gebeuren.”

Eyserbeek

Het gezuiverde water belandt in de naastgelegen Eyserbeek. De kwaliteit van die beek is volgens het waterschap al verbeterd. De Eyserbeek loopt door een gebied waar het water wordt gebruikt om drinkwater van te maken.

Dertien ton aan medicijnresten

In Limburg belandt jaarlijks dertien ton aan medicijnresten in onder meer rivieren, meren en beken. Dat heeft een negatief effect op waterdieren en de kwaliteit van het drinkwater. Alle medicijnresten verwijderen, is volgens Waterschap Limburg nog “niet haalbaar” en bovendien zou dat erg kostbaar zijn. Het materiaal dat na de zuivering overblijft (de ‘beladen’ kool en het slib) wordt door een gespecialiseerd bedrijf verbrand.

Zorgsector

“Het verbeteren van de waterkwaliteit is een gezamenlijke opgave in de hele keten: van producenten en zorgsector tot overheid en inwoners”, zegt bestuurslid Arnold Jansen van Waterschap Limburg. Hij roept op ongebruikte medicijnen niet door het toilet te spoelen, maar in te leveren bij een apotheek. (ANP)