Milieuclubs: advies over gezondheidsrisico’s is wake-upcall

Het adviesrapport van de Gezondheidsraad (GR) en de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) over de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering is een wake-upcall voor de politiek, reageren milieuorganisaties.

“Als het kabinet serieus wil inzetten op preventie, hoort daar ook beleid bij dat mensen beschermt tegen de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering”, laat voorzitter Daan Zieren van de Jonge Klimaatbeweging weten. “Dit rapport moet daarom een duidelijke wake-upcall zijn: klimaatbeleid ís gezondheidsbeleid.”

Oplossingen

Ook Eefje de Kroon van Greenpeace Nederland hoopt dat het kabinet actie onderneemt. “De oplossingen zijn er: denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van huizen en wijken voor verkoeling en beschutting. Jetten moet de handschoen oppakken en nú met hittemaatregelen komen die alle mensen beschermen.”

De adviesraden concludeerden in hun advies dat inwoners van Nederland, met name Caribisch Nederland, onvoldoende zijn beschermd tegen de gezondheidsrisico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. (ANP)