Nederland pleit in Europa voor heruitgifte medicijnen

De huidige Europese wetgeving verbiedt dit echter. Met name de Falsified Medicines Directive houdt alle vormen van heruitgifte tegen.

Kuipers wil met de heruitgifte van geneesmiddelen het probleem van de geneesmiddelentekorten enigszins verlichten en tevens verspilling tegengaan. De geneesmiddelverspilling verminderen, is volgens hem ook een manier om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Geneesmiddelen die op een gecontroleerde wijze worden geretourneerd naar de apotheek, moeten opnieuw beschikbaar kunnen worden gesteld, mits de kwaliteit van het geneesmiddel en veiligheid voor de patiënt zijn gewaarborgd.

Europese wetgeving

Daarom heeft Kuipers een brief gestuurd aan de Europese Commissie waarin hij oproept om een dialoog aan te gaan over de beperkende aspecten van de Europese wetgeving. De Falsified Medicines Directive is weliswaar een voorbeeld van collectieve bestrijding van namaakgeneesmiddelen maar staat nu de aanpak van geneesmiddelentekorten in de weg.