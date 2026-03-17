Ongeopende medicijnen mogen opnieuw gebruikt worden

De heruitgifte van geneesmiddelen in een ongeopende verpakking wordt, onder strikte voorwaarden, mogelijk. Het traject voor nieuwe wetgeving dat daarvoor nodig is, duurt nog lang.

Dat melden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Nederland heeft in Europees verband druk gezet om heruitgifte mogelijk te maken via wetgeving. Uit het bereikte voorlopig politiek akkoord blijkt dat dit gelukt is. Nu moet Nederland deze herziene wetgeving vertalen naar de nationale wetgeving. Daarvoor moet de Nederlandse Geneesmiddelenwet opnieuw worden geschreven.

Voorwaarden

Nog niet duidelijk is welke geneesmiddelen opnieuw uitgegeven mogen worden, welke apotheken toestemming krijgen en aan welke veiligheids- en andere voorwaarden zij moeten voldoen. Alle partijen in de farmaceutische zorg en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden betrokken bij het beantwoorden van deze vragen. Dit wetstraject duurt nog drie jaar, denkt de NVZA.

Dure geneesmiddelen

Voor Nederland zal heruitgifte in eerste instantie alleen zijn toegestaan voor stabiele, dure geneesmiddelen, zoals geneesmiddelen tegen kanker, volgens een goed georganiseerd proces en onder strikte condities. Naar verwachting kunnen apotheken die graag heruitgifte van geneesmiddelen in een ongeopende verpakking willen invoeren richting het einde van de looptijd van het wetstraject toestemming aanvragen.

Rol ziekenhuizen

Ook ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren, onder leiding van het Raboudumc, gewerkt aan het opnieuw ter hand stellen van ongebruikte kankermedicijnen. De NVZA en VWS kijken naar een manier waarop deze ziekenhuizen heruitgifte van dure geneesmiddelen mogen voortzetten.

Uit onderzoek blijkt dat heruitgifte onder omstandigheden veilig mogelijk is en dat dit een bijdrage kan leveren aan kostenbesparing, duurzaamheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen.