Akkoord over aanpak geneesmiddelentekort EU

Het Europees Parlement en de lidstaten zijn tot een akkoord gekomen over de productie van essentiële geneesmiddelen.

De nieuwe regels moeten het makkelijker maken om productie van medicijnen in Europa met overheidsgeld te ondersteunen.

Medicijnenproductie

De productie van medicijnen in landen als China en India is vaak goedkoper. Door de plannen moet de EU minder afhankelijk worden van individuele leveranciers en van productie buiten het continent.

Essentiële geneesmiddelen

Met essentiële geneesmiddelen worden volgens de Europese Commissie geneesmiddelen bedoeld “waarvoor er weinig of geen alternatieven zijn en waarbij patiënten ernstige schade zouden ondervinden als gevolg van tekorten”. Hiertoe behoren onder andere antibiotica en antitrombotica, geneesmiddelen tegen kanker en hart- en vaatziekten.

Fabrieken

In de afgelopen jaren sloten juist meerdere Europese medicijnfabrieken. Ook in Nederland waren er vaak medicijntekorten, waardoor patiënten bijvoorbeeld vaak moeten wisselen van medicijn. (ANP)