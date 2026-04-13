Anna Ouderenzorg stopt met dubbele medicatiecontrole

Anna Ouderenzorg is gestopt met de dubbele medicatiecontrole. “Het is niet bewezen dat een dubbele medicatiecontrole zorgt voor betere kwaliteit van zorg. Wel is het belastend en inefficiënt”, aldus de organisatie.

Bij een dubbele medicatiecontrole kijkt een collega altijd mee bij het uitdelen van medicijnen. Anna Ouderenzorg onderzocht of het mogelijk was om te stoppen met deze dubbele medicatiecontrole. Bij Anna Heuvel startte een proefproject. Met als doel minder regeldruk, vergroten van zelfvertrouwen en professionaliteit en meer werkplezier.

De werkwijze van zorgorganisatie Carintreggeland (Overijssel) was de basis voor een proefproject bij Anna Ouderenzorg. Carintreggeland stopte al eerder met deze manier van werken.

Zorgprofessionals bleken al snel heel blij met de verandering, stelt Anna Ouderenzorg. En dus werd na besloten om deze werkwijze voort te zetten binnen de hele organisatie. In 2025 gingen alle huizen over, in 2026 vonden de laatste analyses plaats. “Overal zijn de reacties positief, nergens is de veiligheid in gedrang gekomen door deze andere manier van werken”, aldus de organisatie.