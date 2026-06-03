‘Nu al last van medicijntekorten’

Tekorten aan medische hulpmiddelen en medicijnen zijn in Nederlandse ziekenhuizen geen uitzondering meer. Dat zegt Bart Smals, bestuurder van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) en oud-Kamerlid in BNR Beter. De zorg draait nu op snelle leveringen met kleine voorraden, en dat maakt de keten kwetsbaar zodra er iets misgaat.

Een belangrijke oorzaak ligt buiten Nederland: een groot deel van de productie zit in landen als India en China. “Als daar een kink in de kabel komt, hebben we direct in heel Europa een probleem. Dat tekorten nu al voorkomen, geeft de mogelijkheid om te oefenen voor grotere crises’, zegt Smals in de uitzending. ‘Het is wat dat betreft een geluk bij een ongeluk dat er al tekorten zijn”. Het LCG ontstond tijdens corona en coördineert sindsdien medicijntekorten.

“In kleinere vorm hebben we er nu al mee te maken”, zegt ook Jonathan van Veelen, projectleider van het Iris-project, in BNR Beter Van Veelen werkt in opdracht van het ministerie van VWS aan een crisisplan voor de aanvoer van medische hulpmiddelen. Volgens hem zijn verstoringen geen tijdelijk verschijnsel. “Ik denk dat het gewoon een vorm van leven wordt voor de zorg”, stelt hij. Breekt er een groot conflict uit, dan is de eerste vraag niet welke spullen er nog zijn, maar welke zorg nog geleverd kan worden. “Dat alles gewoon doordraait, is dan een illusie.” Planbare ingrepen, zoals een knieoperatie, worden in zo’n scenario vrijwel zeker uitgesteld.

Beluister de uitzending