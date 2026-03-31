Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Radboudumc ontslaat medewerker na ‘ongeoorloofd gedrag met medicatie’

Het Radboudumc heeft “ongeoorloofd gedrag met medicatie” geconstateerd door een medewerker. Het gaat om “de ontdekking van een aantal onjuiste registratieformulieren”. Het ziekenhuis heeft een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en kondigt ziekenhuisbrede maatregelen aan.

Recent constateerde Radboudumc bij een medewerker ongeoorloofd gedrag met medicatie. “Van deze medewerker hebben we afscheid genomen”, meldt de woordvoerder. Met het oog op de privacy van de medewerker geeft het umc geen verdere details.

Registratie verbeteren

Uit de interne analyse die volgde, bleek dat er onvolkomenheden zitten in het bestaande proces.  “De onvolkomenheden die zijn geconstateerd betreft onder andere de ontdekking van een aantal onjuiste registratieformulieren tijdens een reguliere controle.” Radboudumc heeft het medicatieproces ook laten toetsen door een onafhankelijk bureau. “Uit deze analyses blijkt dat er bij de logistiek en registratie van medicatie winst is te behalen in optimalisatie van structuur, heldere afspraken en consequente opvolging.”

Er zijn geen aanwijzingen dat de patiëntveiligheid in het geding is geweest. “Het gaat in essentie om het versterken van de basis: weten wie waarvoor verantwoordelijk is, weten wanneer en hoe iets gemeld moet worden, zorgen dat iedereen volgens dezelfde afspraken werkt en weten van wie je hulp kunt krijgen als dat nodig is.” 

Verbeterplan

De verbetermaatregelen uit de interne en externe analyse zijn verwerkt in verbeterplannen. Ook is er melding gedaan bij de inspectie.

Reageer op dit artikel
Meer over:MedicijnenPersoneelZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties