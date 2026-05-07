Consumentenbond en apothekers leggen schuld medicijntekorten bij zorgverzekeraars

Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars leidt tot medicijntekorten. Dat stellen de Consumentenbond en apothekersorganisatie Landelijke Eerstelijns Apothekers (LEF). De organisaties willen dat zorgverzekeraars hun medicijnbeleid aanpassen.

De peilen van de twee organisatie richten zich op het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Daarbij wordt van de meest-gebruikte medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoed. “De Consumentenbond wil dat consumenten niet langer de dupe worden van het falende inkoopbeleid van zorgverzekeraars bij medicijnen”, zo is te lezen op de website van de organisatie. “Nu moeten consumenten vaak bijbetalen voor een ander merk, als het voorkeursmedicijn van de verzekeraar niet op voorraad is. De Consumentenbond roept verzekeraars op meer alternatieven aan te wijzen en consumenten niet te confronteren met extra kosten.”

De Consumentenbond vraagt zorgverzekeraars nu om een aantal concrete beleidsaanpassingen door te voeren. Deze aanpassingen lossen meer dan de helft van de geneesmiddelentekorten aan de balie van de apotheek op, verwacht de Consumentenbond.

De Consumentenbond steunt ook de campagne ‘Boete op Genezen’ van apothekersorganisaties Landelijke Eerstelijns Farmacie (LEF) en de Verenging Jonge Apothekers (VJA).

De twee organisaties trekken in dagblad De Telegraaf van leer tegen het beleid. De vier grootste zorgverzekeraars hebben eerder deze week al gereageerd door een gezamenlijk artikel te publiceren, waarin zij het preferentiebeleid verdedigen.