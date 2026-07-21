Duurzaam medicatie voorschrijven levert milieuwinst op bij huisarts

Met handelingen zoals het duurzamer voorschrijven van medicatie kunnen huisartsen 35-40 procent reductie in CO₂-uitstoot bereiken. Dit blijkt uit onderzoek naar de milieu-impact van de huisartsenzorg, dat is uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De onderzoekers concluderen dat 35-40 procent CO₂-reductie bereikt kan worden met vijf maatregelen: duurzamer voorschrijven, onnodige laboratoriumdiagnostiek tegengaan, digitale zorg inzetten waar het kan, leefstijl bespreken en niet-gepaste zorg voorkomen. De grootste impact van verduurzaming ligt in het medisch handelen zelf en minder in bijvoorbeeld afval of energie.

Medicatiegebruik

Bij duurzamer voorschrijven kan gedacht worden aan het heroverwegen van chronisch medicatiegebruik, het voorkomen van onnodige voorschriften en verspilling en het gebruikmaken van een hulpmiddel als de quickscan duurzamer voorschrijven. Door gebruik te maken van digitalisering kunnen reisbewegingen van patiënten worden ingeperkt en door onnodige herhaaltesten te vermijden kan laboratoriumdiagnostiek worden verminderd.

Uitstoot

De huisartsenzorg in Nederland veroorzaakt naar schatting 1500 kton CO₂-uitstoot per jaar. Dit is goed voor zo’n 10-15 procent van de totale CO₂-uitstoot van de zorgsector en vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 300.000 huishoudens. Het rapport over de milieu-impact van de huisartsenzorg is opgesteld door Gupta Strategists in opdracht van het NHG. Dit project is onderdeel van een groter subsidieproject in samenwerking met De Groene Huisarts, LHV, InEen en Stichting Stimular, gefinancierd door het ministerie van VWS.